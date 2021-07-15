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2021畢業歌／武陵高中《我的冰箱裡有企鵝》

《我的冰箱裡有企鵝》

作詞：陳威誠、劉丞勛、謝鐘瑩、沈睿杰

作曲：陳威誠、劉丞勛、謝鐘瑩、沈睿杰

演唱：王麗雯、劉丞勛、謝鐘瑩、陳威誠、沈睿杰

創作理念：冰箱中的企鵝，同時也代表著我們，幾經風雨，未曾想這段艱辛卻甜蜜的日子，卻成為我們未來的養分。無畏世界懷疑目光，我們朝著心目中的南極出發。

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歌詞
閉上眼 熟悉的回答
再度浮現出最初的模樣
多少次 在心底 深深地發芽
發芽後成長 長出夢想
嚐幾口青春的甜釀
汗水淋漓後越陳越香
多少事 在心中 不斷地印拓
拓成屬於我們的勳章

三年的時間親像一場眠夢 敢若一暝就過去
(國：三年的時間宛若一場夢 彷彿一眨眼就過去)

成長的過程紀錄佇桌仔頂的相片內面
(國：成長的過程 記錄在桌上的照片裡面)

過去彼張張笑面
(國：過去那一張張的笑臉)

新生才拄拄欲開始
(國：新生才剛剛要開始)

分離傷緊 像徛鵝入水一聲POW
(國：分離太快 像企鵝入水一聲POW)

若無就趕緊走
(國：要不就趕緊向前衝吧)

因為咱的時間一秒一分一工咧飛
(國：因為我們的時間一秒一分一日在飛)

放捒青春光陰一直衝線走
(國：拋下讓青春年華一直飛逝)

雄雄度過這段時光之後
(國：轉眼度過這段時光之後)

彼上蓋重要的 當然是你的冰箱敢有好料
(國：那最重要的 當然是你的冰箱是否還有好東西)

閣有啥 something hot 愛人朋友攏佇遮
(國：還有什麼 something hot(熱血的回憶) 愛人朋友都在這)

閣有我的夢 嘛囥佇遐發穎長做大榕仔
(國：還有我的夢想 也寄放在那發芽茁壯成巨榕)

我得欲來去出走 kha-báng倚佇咧門仔口
(國：我即將離開遠行 包包倚放在門口)

笑容目屎攏款牢牢
(國：笑容眼淚通通都打包好)

一聲再見 共所有的遺憾攏交落
(國：一聲再見 將所有的遺憾都放下)


怎麼就這樣匆匆度過三年
怎麼這一切都還是沒有改變
依舊就這麼廢然後成績bad
回首不免慚愧 諸事狼狽
But同學們頑張って
我的歌陪你熬過每個漫長夜
追夢再累也別氣餒
Never gon’ stop and never gon’ regret

閉上眼 熟悉的回答
再度浮現出最初的模樣
多少次 在心底 深深地發芽
發芽後成長 長出夢想

嚐幾口青春的甜釀
汗水淋漓後越陳越香
多少事 在心中 不斷地印拓
拓成屬於我們的勳章

滿懷期待的 喔~
勇敢自信的 喔~
儘管受傷也仍會站起面對整個世界那懷疑的目光
挺起胸膛 再勇敢地闖

冰箱裡的企鵝吃布丁配著可樂
教室裡的我們撐著頭看著課本
三年的歲月難捨難分 終究還是到離別時刻
腦中卻仍想著晚餐要吃什麼呢

黑板配粉筆 吃飯配地理
你夢想中的那個人卻不適合你
一千零九百五十個日子裡
跌跌撞撞但仍保持著初心

心情像企鵝搖擺不定
桌上堆積著寫不完的模擬試題
夢見華麗的黑色玻璃琴
彈著這首歌送給你 也送我自己

閉上眼 熟悉的回答
再度浮現出最初的模樣
多少次 在心底 深深地發芽
發芽後成長 長出夢想

嚐幾口青春的甜釀
汗水淋漓後越陳越香
多少事 在心中 不斷地印拓
拓成屬於我們的勳章

滿懷期待的 喔~
勇敢自信的 喔~
儘管受傷也仍會站起面對整個世界那懷疑的目光
挺起胸膛 再勇敢的闖

I’m in the game I couldn’t win
(我身在一場我無法贏得的比賽)

Is this the place that we mean to be
(這真的是屬於我們的地方嗎)

If this song gotta make me famous
(如果這首歌將令我一砲而紅)

We are creating our own mythology
(我們就是在創造屬於自己的神話)

It will be fine, we’re all under spotlight
(身在鎂光燈下 一切都會好轉)

Make everything right, drop top the roof and drink sprite
(完成所有事情後 我們徜徉在屋頂上 喝著雪碧慶祝)

All you gotta do is slide with summer vibe
(你只需享受如此快活的夏日氛圍)

Cause you know that this is not the finish line
(因為你知道這裡絕不是屬於你的終點線)

Oh, my god. It’s my biggest day
(天啊，今天是屬於我的大日子)

I'm feeling like the ice cream with the creamy taste
(我感覺心裡軟綿綿的，活像支冰淇淋)

Drink a cup of iced tea that's what we do in Sunday
(星期日就是要喝杯沁涼的冰茶)

It’s too early to go sleep, let's party
(現在睡還太早了，來開個派對吧)

They say that I'm a freak
(他們說我是個怪胎)

Rehabilitation just don't work out for me. Let's go for a trip
(那種無趣的治療對我來說根本無效，那就踏上旅途吧)

Go crazy when the sun set, I'll see you in the morning
(在夕陽之下狂歡作樂，明日清晨我們再見)

風用心刻劃記憶輪廓
理想藍圖手緊握
驀然回首 傷口不再痛
癒合後 在雨過天晴之後
終於綻出燦爛花朵

閉上眼 熟悉的回答
再度浮現出最初的模樣
多少次 在心底 深深地發芽
發芽後成長 長出夢想

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2021高校畢業歌

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