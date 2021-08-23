斥資5.09億再一年完工！武陵高中新建專科教室大樓暨停車場上樑

▲武陵高中新建專科教室大樓暨停車場上樑。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市武陵高中23日舉行「新建專科教室大樓暨停車場統包工程」上樑典禮，出席典禮的市長鄭文燦表示，該工程為地下3層、地上7層樓建物，總經費5.09億元，由中央前瞻計畫補助1.08億元，其餘經費則由市府編列預算執行，預計明（2022）年9月1日開學前完工，提供師生良好的教學空間，

鄭文燦指出，桃園市9所國立高中改制為市立高中後，市府給予更大的支持，學雜費收入由高中自行運用分配，平均每校有將近三千萬元的經費，並增加人員及教師編制、展開學校的更新計畫。

▲武陵高中新建專科教室大樓暨停車場上樑。（圖／新聞處提供）



考量2019年新課綱著重各領域的核心素養，各類專科領域都需要教室。因此，規劃武陵高中更新時，決定興建專科教室大樓，包括220人左右的大型視聽教室、專科教室、群組教室、情境教室、音樂教室、資訊教室、健康護理教室、小型視聽教室及會議室等，提供師生跨領域、高科技的教學環境，幫助教學團隊更有效地安排多元課程。

由於，桃園升格後，積極改善過去停車空間不足的問題，交通局增設了20座立體停車場。而武陵高中專科教室大樓增設地下停車場，共提供約200席汽車停放空間，停車場出入口緊鄰省道中山路，未來教職員及民眾皆可使用，可以紓解周邊交通及停車需求。

包括市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、簡智翔、王仙蓮、市府工務局長賴宇亭、交通局長劉慶豐、教育局主任秘書賴銀奎、新工處長曾清祥、桃園區長陳玉明、武陵高中校長林煥周等皆一同出席。

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