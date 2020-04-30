5天0確診！武陵校長發文「乾脆提前50分放學～」　2小時後兌現超霸氣

▲武陵高中提早50分鐘放學，慶祝5天0確診。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

在第一線防疫、醫護人員及全民的團結努力下，國內新冠肺炎疫情趨於平穩，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內無新增確診個案，目前已經連續5天0確診。為慶祝防疫再度成功，日前各大手搖飲、通路、超商業者推出同歡慶優惠，沒想到學校也跟上慶祝潮，直接提前50分鐘讓學生放學，意外引發話題。

連續5天0確診，武陵高中校長林煥周幾乎第一時間在臉書發文「武陵！50！哈～如果可以，今天乾脆提早50分放學好了！」本來以為只是單純抒發心情，沒想到下午4點出頭他再度貼文，宣布真的提前放學，但也強調不上的部分是輔導課，「#武陵50」、「今天不上輔導課，提前50分鐘下課！」

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林煥周文中也說，「歡迎同學利用時間到操場戶外一起運動！強健體魄、正向防疫！紓解防疫壓力！」就有一位學生在臉書《爆廢公社》貼出照片，打卡人在國立武陵高級中學，開心直呼，「桃園武陵高中慶祝五天零確診，林煥周校長霸氣宣布，提前五十分鐘放學！」

看到貼文後，許多網友都羨慕不已，「別校的校長總是不讓我失望」、「哇，這麽好康喔！」許多學生則是湧入林煥周臉書留言，「謝謝校長，太熱也上不下去」、「感恩校長」、「校長我愛你」、「讚嘆校長」、「校長，respect」、「佛心校長」。