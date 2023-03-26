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眷村精神「此時最需要」！雷倩：若發生戰爭，蔡英文負不起責任

▲▼高雄市國軍眷村文化發展協會、全國眷村文化保存聯盟舉辦「眷戀嘉年華」活動，聚集全台700多位眷村人，國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等人一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

▲婦聯會主委雷倩（右2）與退役將軍、眷村二代等人一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台海局勢緊張，中華民國婦女聯合會主委雷倩今（26）日出席「眷戀嘉年華」活動時提到，眷村文化的忠義與克難的精神正是此時最需要，現在也是大家該團結的時刻；如果領導者不以人民的生活、生計為念的話，所做的決定會影響我們所有人，萬一發生戰爭或有什麼負面結果，吳釗燮、蔡英文等這些人都負不起責任。

為了保存及發揚眷村文化，不讓眷村歷史消失在人們記憶中，「高雄市國軍眷村文化發展協會」聯合「全國眷村文化保存聯盟」，在3月26日於劍潭青年活動中心舉辦「眷戀嘉年華」活動，也期望藉此釐清人們對眷村二代的誤解。

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中華民國婦女聯合會主委雷倩提到，婦聯會在國民政府遷台隔年（民國39年）由蔣夫人宋美齡成立，前6年做了許多工作，包括捐義肢給傷兵、手術等，直到蔣夫人在馬祖見到前線指揮官，得知當軍官們在前線保衛台灣時，他們的家人還住在操場、寺廟、公廁等，無法安身立命。

為了安定軍心及照顧民生，蔣夫人隨即號召全國，用各種力量建立居所（眷村），解決百萬居民無法安身立命的問題，產生了風起雲湧的運動；卻在後來背負罪名，指他們運用社會資源，解決政府的問題，批評者認為這是一種特權。

雷倩說，全台800多座眷村當中，有多達5萬3千多戶，總共282座眷村是婦聯會建設，用社會資源，主動跟軍方配合，負責一切建設工作，包括排水、道路、垃圾處理等，最後完全捐給國防部所用。而蔣夫人也在婦聯會建立的每個村子當中，都成立幼稚園、手工藝等職業訓練，讓婦女們有安身立命的經濟能力。

▲▼高雄市國軍眷村文化發展協會、全國眷村文化保存聯盟舉辦「眷戀嘉年華」活動，聚集全台700多位眷村人，國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等人一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

▲透過包水餃活動，發揚與保存眷村文化，雷倩認為現在是需要團結的時刻。（圖／記者林育綾攝）

她認為，現在是團結的時刻，當我們看著眷村中的父兄們，都有忠義精神；而阿嬤和媽媽們也都有堅韌克難的精神，當時在什麼都沒有的環境下，在無水之處創造江河、無路之處開創道路，貧窮的狀況下拉拔孩子長大，「如果今天政府說台灣要再次走入戰爭，要用戰爭來保衛自己的話，請問這些精神在哪裡？」

因此雷倩強調，「眷村文化不是只有在過去，而是現在」，更提到，當眷村子弟們被一個不自由的民主體制、民選式的獨裁政府壓迫的時候，仍舊站在這裡高唱國歌，象徵忠義與克難的精神永不改變，「所以很高興今天看到眷村朋友子弟們，我們雖然微小，但這個國家還是我們的父兄曾經守望過的；我們可能看似沒什麼能力，但此時此刻，我們的精神就是台灣最需要的能力。」

由於今日宏都拉斯宣布與我國斷交，外交部長吳釗燮提到，中國大陸慣以華而不實承諾誘台邦交國轉向。雷倩對此也說，我們不斷被美國推到兵兇戰危的局勢，加上現在的領導者如果不以人民的生活、生計為念的話，他們所做的決定會影響我們所有人，萬一將來發生什麼事、有什麼負面結果，他們（蔡英文、吳釗燮等）沒有人負得起這個責任。

▲▼高雄市國軍眷村文化發展協會、全國眷村文化保存聯盟舉辦「眷戀嘉年華」活動，聚集全台700多位眷村人，國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等人一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼在「眷戀嘉年華」活動中，眷村人一起包水餃，也回溯這道常民美食的歷史背景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼高雄市國軍眷村文化發展協會、全國眷村文化保存聯盟舉辦「眷戀嘉年華」活動，聚集全台700多位眷村人，國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等人一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

在「眷戀嘉年華」活動中，雷倩也與國軍眷村文化發展協會理事長趙怡等人，一起動手包「眷村味水餃」，她表示水餃、牛肉麵、滷味是眷村人的共同記憶，所以特地用包水餃作為活動主軸，它不只是一個常民美食，也代表了眷村當年在刻苦時期對「美好生活」的想像，因為吃餃子多半是團圓、節慶、重要時刻。藉此也讓人們知道，這個如今流傳普及的平民美食，可以回溯到這樣的歷史背景。

雷倩強調，今天當人們討論戰爭的時候，真的要好好回溯當年從非常艱苦的戰爭時代，一起走向和平的年代，所以期待有更多眷村故事及兩岸故事被訴說。

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