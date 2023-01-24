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走春好去處！北中南3「眷村文創園區」　體驗獨特年節氛圍

記者蘇晏男／台北報導

農曆春節十天連假，北、中、南極具特色的眷村文化園區，邀請民眾過年走「村」、拍照，體驗獨特的年節氛圍，更讓自己打卡分享的景點與眾不同。

據《軍聞社》報導，北部首推位於桃園中壢的「馬祖新村眷村文創園區」，該村名稱的由來，是民國44年時，總統視察駐守馬祖的駐軍，戍守外島的華心權上校建議政府，希望能給他們在台灣的眷屬有一個能夠安定生活的地方（當時官兵眷屬都分散在台灣各地），也讓他們在前線能安心保疆衛土，最後眷村順利落成時，就以「馬祖新村」命名來紀念這段歷史。

▲國防部邀請民眾春節可至眷村走「村」。（圖／軍聞社提供）

▲國防部邀請民眾春節可至眷村走「村」。（圖／軍聞社提供，下同）

導覽員鄭老師表示，馬祖新村區分「馬村故事館」、「眷村書房」、「文創市集」及「包棟民宿」等4部分，過年期間休館至初三，初四（1/25）起開始營業，年節期間上午10時半、下午2時半都有專人免費導覽（悅心亭集合），帶領民眾深入瞭解馬村的故事。

▲▼國防部邀請民眾春節可至眷村走「村」。（圖／軍聞社提供）

中部則推薦民眾前往「清水眷村文化園區」，該園區最特別的是，它的地下剛好有台中市的市定遺址「清水中社考古遺址（西元前2000年至西元400年）」，地上的建築物也被定為台中市的「聚落建築群」，所以它其實有兩個文資身分，再額外加上一個眷村文化保存園區的身分，可以說「清水眷村文化園區」是台灣中部地區的人文歷史寶庫。

台中「清水眷村文化園區」在大年初四（1/25）至初八（1/28）有「轉轉兔福來、蹦蹦迎新春」活動，民眾可以參與現場的版印「春」、「福」活動，幫自己印製獨一無二的春紙及紅包袋，很適合大小朋友一起體驗；另外，年假開放期間，也會有「福兔來趕集」的特色集市活動，搭配下午的街頭藝人表演，一定能讓年假走「村」更豐富精采。

▲▼國防部邀請民眾春節可至眷村走「村」。（圖／軍聞社提供）

南部則邀請民眾前往「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」，它的前身是海軍明德新村，園區呈現日式建築的外觀但卻有著完整且豐富的眷村魂，內部陳展了大量的歷史照片、故事、服飾等，連當時的眷補證正本及腳踏車等都看得到，內部也還原了客廳、飯廳及廚房等樣貌，讓人時光倒流。

導覽員周老師表示，「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」做了4個主題，包括「眷村時代館」、「眷村『聚』樂部」、「眷村潮」及「眷村共生基地」，年節期間僅除夕（1/21）當天休館，歡迎民眾踴躍前往。

國防部提醒民眾，出遊前請先上各眷村文化園區官網或臉書粉絲專頁掌握最新訊息，再搭配自己的年節返鄉旅遊行程，讓過年的福兔走「村」活動，留下難忘及美好回憶。

▲▼國防部邀請民眾春節可至眷村走「村」。（圖／軍聞社提供）

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