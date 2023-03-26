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趙怡呼籲保存眷村文化：前輩犧牲換來台灣的安定，不能被輕易破壞

▲▼高雄市國軍眷村文化發展協會、全國眷村文化保存聯盟舉辦「眷戀嘉年華」活動，聚集全台700多位眷村人，國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等人一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

▲國軍眷村文化發展協會理事長趙怡（左）今日在活動包「眷村味水餃」，700多位眷村人齊聚。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

兩岸關係局勢緊張，高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡今（26）日出面呼籲，此時更要保存眷村文化，不能忘記過去的歷史。他提到當年父兄前輩們為了保衛台灣，犧牲奉獻，換來台灣70多年的安定；然而隨著眷村拆遷，被很多人遺忘了。他強調，如今得來不易的安定與自由，不應該輕易被破壞。

▲▼高雄市國軍眷村文化發展協會、全國眷村文化保存聯盟舉辦「眷戀嘉年華」活動，聚集全台700多位眷村人，國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等人一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

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▲趙怡（左3）出席「眷戀嘉年華」活動，呼籲保存眷村文化，不能忘記三軍前輩們與眷屬的犧牲換來台灣的安定。（圖／記者林育綾攝）

「高雄市國軍眷村文化發展協會」聯合「全國眷村文化保存聯盟」，在3月26日於劍潭青年活動中心舉辦「眷戀嘉年華」活動。發起人之一趙怡提到，疫情以前每年在3月青年節都會舉辦活動，曾經在高雄左營辦過眷村之旅回娘家，一方面向先烈致敬，二方面是召集大家聚會，也回味童年遊玩過的地方。由於眷村子弟很多人在北部發展，因此未來計劃每年3月在北部舉辦、10月回到南部舉辦相關活動。

趙怡提到，眷村的形成，是民國38年（1949）國民政府撤退遷台時，為了安頓多達百萬人口的國軍官兵與眷屬，用各種方式建立居所，讓他們安身立命，形成了現在人們說的眷村，在全台有800多座。只是當時原計畫2年返攻大陸，因此宿舍設備都是因陋就簡，眷村人們也都過著艱困質樸的生活；沒想到一住就大半世紀，直到1990年起許多老舊眷村拆遷、改建。

他表示，自己1950年出生於眷村家庭，正好是烽火連天的年代，在三軍和眷屬的重大犧牲之下，台灣終於安定了下來；70多年來，台灣社會經歷了土地改革、教育普及、經濟起飛、政治民主化⋯等，可說是煥然一新，這段期間佃農變成地主，平民變富商，布衣變卿相，「可是當初對台灣這片土地貢獻最大、犧牲最多的國軍官兵和他們的眷屬，他們在財富重新分配的時候，獲得的最少。」

他分析，因為軍人一無父蔭，二無田產，三無自己創業的本錢，在今天社會上成了次等的居民，這是一個不公正，不公義的現象；但身為軍人的子弟無怨尤，只有一個小小的心願，「上一輩忠勇護台、對台灣安定的貢獻，不能被遺忘；當年前輩們住在竹籬笆的世界裡，那些歷史和文化，不應隨著眷村的改建隨風而逝，因此呼籲大家一起保存眷村文化，也呼籲新世代年輕人加入，一起瞭解和發揚。」

▲▼高雄市國軍眷村文化發展協會、全國眷村文化保存聯盟舉辦「眷戀嘉年華」活動，聚集全台700多位眷村人，國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等人一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

▲國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等人一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

趙怡說，舉辦「眷戀嘉年華」活動一方面是懷舊，二方面正是有感於時代進步，父兄前輩當年為了保衛台灣的犧牲奉獻被很多人遺忘了；尤其台灣現在也面臨兩岸關係緊張的局面，讓他回想起當年烽火連天的歲月，不希望前輩們流血流汗、好不容易建立的安定與自由被輕易破壞，所以藉由鄉情的凝聚，再度把這些想法表達出來。

在活動中，他也在市集與婦女聯合會主委雷倩等人一起動手包「眷村味水餃」，趙怡說，在當時物資稀缺的年代，常常在家裡祖孫三代一起包水餃，只要一塊肉、菜剁碎之後，用麵粉攪和包起來，每個人都能吃飽，不但是簡單、容易學習的常民美食，也能將家人們團聚在一起，對眷村子弟來說也是最重要的回憶和享受。

▲▼高雄市國軍眷村文化發展協會、全國眷村文化保存聯盟舉辦「眷戀嘉年華」活動，聚集全台700多位眷村人，國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等人一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

▲在物資稀缺的年代，眷村家庭常常祖孫三代一起包水餃。（圖／記者林育綾攝）

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