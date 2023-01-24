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好玩又好逛！全國老舊眷村文化保存區　八卦山中興莊開放

記者唐詠絮／彰化報導

位於彰化八卦山麓歷史建築中興莊，也是現今唯一保存最完整的眷村，設置於1950年，14年前全村居民遷徙後閒置，在國防部及文化部支持下，第一期已開放廣場及內部5棟建物，以公益換租模式，即日起試營運，未來希望成為彰化文創新亮點，這也是繼鹿港和興基地、卦山村美學生活聚落後，成立的第3個青創據點。

▲文化保存眷區八卦山中興莊開放營運。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲全國文化保存眷村八卦山中興莊開放營運。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲文化保存眷區八卦山中興莊開放營運。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府表示，中興莊從當初圍籬管制到現在重新開放，是很多人的回憶，1948年國共內戰末期，由山東青島地區撤退來台的青島保安旅官兵及家眷在八卦山北麓居住的早期軍眷村(中興莊)，2009年全村遷移後，沉寂了10多年。

▲文化保存眷區八卦山中興莊開放營運。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經地方反映，2020年國防部核定補助中興莊眷村文化園區計畫3400萬元，文化部核定「彰化中興莊再造歷史現場1.0 」計畫總經費500萬元、文化部也在核定修復工程總經費1億7,940萬元，預定2025年全區完成修復，採公益換租方式活化，目前4棟建築6單元區域已經順利招租，已於12月正式開幕。

▲文化保存眷區八卦山中興莊開放營運。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美表示，希望進駐者能發揮品牌的獨特性，縣府積極努力讓彰化的青年留鄉、返鄉，為彰化這塊土地創造更多進而發光發熱，從鹿港和興青創基地、彰化卦山村、到彰化市中興莊，是彰化縣第三個提供給青年朋友青創的場所，後續還會持續努力，農曆過年期間，也邀請遊客到彰化市中興莊參觀選購六個青創品牌，將其專業透過設計、發揮品牌的獨特性，累積文創市場經驗。

▲文化保存眷區八卦山中興莊開放營運。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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