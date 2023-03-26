全台700多眷村人齊聚「眷戀嘉年華」！主辦：討論戰爭更不能遺忘

▲「眷戀嘉年華」活動中，高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡（右2）、婦聯會主委雷倩（左2）等人，一起包「眷村味水餃」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為振興與傳承國軍眷村文化，不讓眷村歷史消失在世人的記憶中，「高雄市國軍眷村文化發展協會」聯合「全國眷村文化保存聯盟」，今（26）日在劍潭青年活動中心舉辦「眷戀嘉年華」，邀請民眾一同感受昔日的眷村風情。發起人之一趙怡提到，在如今台海局勢緊張時，當年前輩們為了保衛台灣的犧牲，以及這些歷史與文化更不能被遺忘；台灣這70多年的安定與自由，更不應輕易地被破壞。

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▲高雄市國軍眷村文化發展協會、全國眷村文化保存聯盟舉辦「眷戀嘉年華」活動。（圖／記者林育綾攝）

為了讓民眾深入淺出的了解眷村文化，活動發起人高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、顧問委員會主委孫慶餘、總幹事孟繁珩規劃一系列活動，包含「荖子鍋」創辦人胡哥教大家包水餃，北一女退休校長周韞維率領街頭藝人現身表演，更有《念念眷村》紀錄片座談會、場面盛大的眷顧晚餐會，邀大家一同回到昔日的眷村風光。

「眷村」是1950年代前後，為了讓來台國軍將士沒有後顧之憂，特別安置軍人眷屬而建造起來的聚落，成為戰時保家衛國支持政府的安定力量，也逐漸發展出獨特的社區文化，更使台灣社會因注入大量中原文化成分，呈現多元的面貌。

隨著時代變遷，全台灣的舊式眷村也一個一個經過改建而消失了，而傳統眷村的歷史與生活方式也漸漸被淡忘。理事長趙怡表示，「在那段烽火歲月中，國軍將士與家屬們為台灣的生存所付出的犧牲奉獻，不能隨著眷村拆遷而被遺忘，我們將致力於眷村歷史文化的保存與傳承。」

▲透過動手包「眷村味水餃」回溯水餃這道常民美食，不僅有獨特的歷史意義，也是眷村人的共同回憶。（圖／記者林育綾攝）



「眷戀嘉年華」活動中，首先登場的是「眷念市集」活動，邀請全台有14家分店的「荖子鍋」創辦人胡哥，現場教民眾手作「胡哥水餃」，而趙怡、婦聯會主委雷倩等眷村二代人士，也紛紛捲起衣袖，動手包起水餃來。

「眷念市集」的另一重頭戲，是由北一女中退休校長周韞維領軍的街頭藝人表演。左營眷村出身的他表示，退休後總是想著如何能有所用，因此學起了音樂，也邀請其他退休老師們一起加入街頭藝人表演行列，讓民眾可以在街角、公園、廣場裡就可以接觸到表演藝術，共同推廣大眾文化。由周韞維軍的街頭藝人，帶來「小城故事」、「秋蟬」、「茉莉花」等充滿眷村、懷舊味的薩克斯風演奏，還搭配民俗舞、排舞、肚皮舞等精彩演出。

▲▼「眷戀嘉年華」現場帶來許多精彩演出。（圖／記者林育綾攝）



眷戀嘉年華的另一高潮，是由前台北市文化局長、現任全國眷村文化聯盟理事長謝小韞主持的「眷村座談」，會中播放費時一年半才完成的紀片《眷村老兵的故事》，由編劇張夢瑞、導演黃玉珊現場解說，並邀請復興崗軍事政論家李天鐸、名導演桑道仁和雷倩同台與談，揭開眷村生活的真實樣貌。

活動壓軸登場的是眷村人最期待的「眷顧餐會」，由名主持人童中白擔任主持人，餐會一開場，先請趙怡、孫慶餘、孟繁珩，共同攜手協辦單位青年救國團主任葛永光、婦聯會主委雷倩等人，上台向全場700位眷村子弟代表蒞臨餐會表示歡迎與感謝。

為了讓與會者走回記憶中的眷村生活，餐會上播放多支珍貴影片精華版，包括沈春池基金會製作的《搶救遷台歷史記憶庫》、眷村人士陳鎮湘、帥化民、李富城等人的回憶訪談、紀錄戰時生活的《烽火歲月》影片、由「眷村女兒」鄧麗君長鄧長安授權的「小城故事」表演畫面，以及海軍眷村第三代黄偉岸為紀念奶奶所創作的的經典情歌「韓秀香」。

餐會之前，主持人將邀請三軍眷村代表，高唱悠揚雄壯的三軍軍歌，向勞苦功高的國軍致敬。而聚餐喝茶聊天之外，聽廣播、聽老歌也是所有眷村人的共同回憶，為了讓與會的眷村伙伴回味往日情懷，主辦單位特地邀請「倩倩爵士樂團」現場演唱經典老歌，並邀請來賓輪番上場大展歌喉，一起回憶從前。

▲在台海局勢緊張之際，眷村二代呼籲，眷村的文化與歷史記憶更應該被保存。（圖／記者林育綾攝）

如今兩岸關係局勢緊張，趙怡也呼籲，此時更要保存眷村文化，不能忘記過去的歷史。當年父兄前輩們為了保衛台灣，犧牲奉獻，換來台灣70多年的安定，這些得來不易的安定與自由，不應該輕易被破壞，記憶也不能隨著眷村被拆遷而消散。

雷倩也說，眷村文化的忠義與克難的精神，正是此時最需要，現在也是大家該團結的時刻。當人們在討論戰爭的時候，真的要好好回溯當年從非常艱苦的戰爭，一起走向和平的年代，所以期待有更多眷村故事及兩岸故事被訴說。