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桃園表揚46位優秀青年　邱奕勝肯定救國團給青年正能量

▲112年青年節桃園表揚46位優秀青年

▲112年青年節桃園表揚46位優秀青年。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

救國團桃園市團委會主委、現任議長邱奕勝26日出席桃園市「慶祝112年青年節表揚優秀青年大會」指出，過去多年，救國團舉辦許多學習成長和陽光健康的活動，給了很多青年正能量，幫助成長發展；對於曾榮獲救國團《青年獎章》的市長張善政出席活動，邱奕勝肯定張善政上任以來，落實17項政策，相信「認真的市長」一定會獲得大家肯定。

市長張善政表示，他在多年前曾榮獲救國團《青年獎章》，當年有10位優秀青年獲此榮譽，而他與一同獲獎的侯友宜市長及張真誠教授迄今仍保持聯繫，但其餘7名則失去聯絡，因此張市長期許優秀青年能組成如校友會的方式、維持聯繫，並可在青年節活動時回來分享人生經驗，凝聚優秀青年向心力。

▲112年青年節桃園表揚46位優秀青年

桃園市「慶祝112年青年節表揚優秀青年大會」接受表揚名單如下：
(一)、社會優秀青年(12位)：張宇麒(全國表揚、台灣公益廚師協會理事長)、翁淳宏(桃園市建築人交流協會理事長)、李松禧(勞動署職訓中心中餐講師)、李宜靜(三總護理長)、莊竣傑(台客棧現流海鮮副主廚)、古振豐(艾可人力資源公司負責人)、游佳靜(私立依仕倫托嬰中心負責人)、張柏菲(速動設計企劃)、唐德坤(雪球工作室負責人)、劉炫成(有球必應社企專案經理)、黃芷庭(成威補習班老師)、郭哲豪(消防局楊梅義消分隊小隊長)。

▲112年青年節桃園表揚46位優秀青年

(二)、大專優秀青年(8位)：黃莉雯(中原大學)、林文淇(開南大學)、長庚科大(游佳蓉)、余達倫(中央警察大學)、陳宥均(銘傳大學)、吳尚宸(國防大學理工學院)。(三)、中等學校優秀青年(26位)：彭靖榆、游袽淳、蔡亞芯、蕭耀、謝曜陽、王楷睿、歐翔柔、謝汶峻、曾盈盈、江靜緣、徐采翊、張又懿、宋嘉恩、賴文心、陳佳琦、羅卉妤、張凱甯、呂千嬅、許宏遠、鄭丞均、郭雨婕、呂秉鴻、葉萬博、林毓軒、江亞妍、邱靚玟；另外並頒發15位112年青年節籌備委員證書。

包括：桃園市議員朱珍瑤、陳韋曄、市府青年局長侯佳齡、桃園市青年節籌備委員會主席陳毅、救國團桃園市團委會總幹事謝佳儒、指導委員簡士善、陳憲卿等出席活動。

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