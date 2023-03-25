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2023桃園彩色海芋季4／1日登場　8萬株海芋打造歷年最大花田

▲桃園市長張善政今天出席「2023桃園彩色海芋季」記者會，與市議會議長邱奕勝等地方民代籲請市民下月1日開幕時觀賞歷年最大花田。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天出席「2023桃園彩色海芋季」記者會，與市議會議長邱奕勝等地方民代籲請市民下月1日開幕時觀賞歷年最大花田。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（25）日上午出席「2023桃園彩色海芋季」記者會時表示，桃園彩色海芋季將於4月1日至16日在大園區溪海休閒農業區舉行，今年共有8萬株彩色海芋、2萬株百合與18萬株大園在地草花，現場除了巨型「青鳥。芋守」與「許願噴泉」等大型裝置藝術外，還有多元的表演活動，還有桃園市13區特色農產品展售市集，籲請市民與遊客把握難得機會在4月初連假來桃園遊玩賞花。

張善政指出，今年活動範圍除「溪海休閒農業區」之外，也延伸至鄰近的「灌子埤」，市府提供接駁車往返溪海休閒農業區的在地農場，這次活動動員桃園13個行政區農會，集中展售各區農會特色產品，到展區就可以一次將桃園市所有農特產品一網打盡，當伴手禮帶回家與親友分享。

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▲「2023桃園彩色海芋季將於四月一日展開為期16天，也是歷年最大花田。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023桃園彩色海芋季將於四月一日展開為期16天，也是歷年最大花田。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，大園區是國門桃園國際機場所在地，也是台灣的重要花卉產區，桃園素有「草花王國」美譽，種植草花面積逾120公頃，每年產值約4億5千萬元，這也是桃園非常重要的休閒農業產業特色。

桃園市議會議長邱奕勝也強調，大園區推廣種植彩色海芋多年，舉辦海芋季規模一年比一年盛大，感謝溪海休閒農業發展協會理事長帶領地方共同努力，這也代表桃園市政府與區公所的努力與地方民代的支持，最好的成果豐碩。相信大園彩色海芋會成為桃園市的重要特色，也歡迎全台好朋友來桃園大園觀賞海芋季。

市府農業局長陳冠義解釋，「2023桃園彩色海芋季」以「綺麗的海芋」、「奇妙的相遇」與「奇幻的尋覓」為三大策展主軸；花田以「綺麗的海芋」為主題打造，更以「綺芋」為題規劃7大裝置物，包括高5.5米、寬16米、長20米主花區「青鳥。芋守」，同時設計一座「許願噴泉」，結合水舞表演裝置藝術，邀請市民朋友現場體驗「奇妙的相遇」。此外，「奇幻的尋覓」則透過LINE實境解謎、智慧語音導覽與電子集章進行闖關解謎，帶來截然不同的遊玩樂趣。

▲「2023桃園彩色海芋季將於四月一日展開為期16天，大園警分局今天也到場進行反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023桃園彩色海芋季將於四月一日展開為期16天，大園警分局今天也到場進行反詐騙宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局也派員到場進行反詐騙宣導，分局長王鉉仁說，鑒於近年來詐騙案件層出不窮、手法不斷翻新，近期政府將普發6千元現金，許多不法份子趁此機會，利用不明連結引誘民眾受騙上當，警方將不定時前往會場，向市民朋友解析各類詐騙類型，藉以提醒參觀遊客謹慎防詐，提升全民反詐意識。

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