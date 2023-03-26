朋友躲在房間裡！妹子進門一看臉綠了…直擊「DIY現場」吐1句

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

撞見朋友在做私密的事情，你會怎麼應對呢？一名女網友表示，最近到青梅竹馬家討論清明連假出遊計畫，不過都只有她獨自在查資料，對方卻沒有幫忙還不見蹤影，她只好跑到房間找人，沒想到一走進去就發現對方在DIY，空氣瞬間凝結，之後她只好調侃對方一句，化解尷尬氣氛。

原PO在Dcard發文表示，她和一群朋友從小一起長大，大家經常到B男家中聊天玩樂。某天大家剛好都有事，只有她自己去對方家中，心想清明連假快到了，可以一起討論出去玩的計畫，於是她開始找資料。不過她查到一半，發現B男都沒有出來幫忙，看到對方的房門沒關，於是就走上前要求幫忙。

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但沒想到原PO剛走進B男的房間，就撞見對方正在打手槍，雙方的臉當場綠了，空氣似乎也跟著凝結。由於2人都不知道該怎麼面對這情況，她只好急忙酸說「你不會關門是不是，裝門幹嘛的」，希望能夠化解尷尬。

不少網友看到後紛紛表示，「真的蠻尷尬的，拍拍」、「很扯欸，哪有人會邀請朋友來家裡，自己在房間尻」、「他對妳應該有壞壞的想法，不然什麼時候不打，挑這個時候？如果妳對他沒意思，最好還是不要再單獨去他家」、「有可能是你算漂亮，然後只有你們兩個讓他心神不寧，所以尻一發進入聖人模式，如果是這種前提的話，我覺得不用強力譴責，譴責他沒關門就好」。