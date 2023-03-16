越長大越沒朋友？「最值得交心」3星座閨蜜　生日相加就能測

▲長越大越交不到知心好友？命理老師教你如何從生命靈數找到閨蜜。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

踏入職場後，生活只剩下上班工作、下班睡覺，深深體認到要交到知心朋友不容易？塔羅牌老師艾菲爾認為，有時表面上合得來的人，不一定能成為最好朋友，反之一開始有點敵意，之後不打不相識，反而會成為最深羈絆。他分享如何從「生命靈數」測哪些星座最值得你交心。

如何算出你的生命靈數？首先把「生日數字通通加起來」，一直加到剩下個位數，就是你的生命靈數。例如：生日是1986／10／12，算法為1＋9＋8＋6＋1＋0＋1＋2＝28；再用2＋8＝10；1＋0＝1，依序算到只剩個位數，故生命靈數為1。若生命靈數為0，代表你沒有加到只剩個位數。

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生命靈數1：雙子、水瓶、射手座是你的好閨蜜

獨立又偏強勢的性格，有較少推心置腹的朋友，要成為你的好友，必須先得到你的認同，且還不能太黏，像是內心一樣聰明但互動方式靈活的雙子；水瓶讓你感到舒適；獨立自主的射手則讓你相處起來毫無壓力。

生命靈數2：金牛、巨蟹、雙魚座是你的好閨蜜

你是標準的慢熱型，喜歡慢慢了解對方、建立信任感，若成為好友，你願意分享一切。因此細膩的金牛、巨蟹會較快了解你的個性，找到共同話題；而溫柔的雙魚則會扮演小夥伴的角色，願意讓你主導這段友誼。

生命靈數3：雙子、牡羊、獅子座是你的好閨蜜

熱情讓你很容易交到朋友，加上你不喜歡無聊的人，因此會建立起充滿創意與笑聲的朋友圈，但有時情緒一來，就容易和朋友產生誤會。直爽單純的牡羊、獅子能讓你有不打不相識的友情；多變的雙子則跟你氣味相投。

▲細膩心思的人，難以受粗枝大葉的朋友。（示意圖／記者黃克翔攝）

生命靈數4：天蠍、處女、雙魚座是你的好閨蜜

你追求長久的友情，會細膩觀察朋友的感受，並給予足夠的忠誠，當然，對方也必須拿出同等的回報，太粗枝大葉的人會讓你受不了，因此同樣敏感的天蠍、處女、雙魚能讓你感到「怎麼這麼貼心」，並給你滿滿安全感。

​​​​生命靈數5：射手、牡羊、水瓶座是你的好閨蜜

你喜歡兩個自由的人，在某些時刻交會，之後又再度自由，綁死死、黏踢踢的友情讓你感到窒息，同樣愛好自由的射手、牡羊願意接受你漂泊的互動方式；而理性的水瓶則專注在自己的事情，反而符合你對朋友的期待與需求。

生命靈數6：天秤、處女、巨蟹座是你的好閨蜜

你有許多朋友，但你最珍惜的是那些認識已久，馬上能接話、有無限回憶可以聊的知心好友，但有時你會因為太在意友情而患得患失。八面玲瓏的天秤很懂得如何照顧你的心情；執著的處女與巨蟹能帶給你長遠的承諾。

▲在人生的路上要交到幾個知心好友，對許多人來說不是件容易的事。（示意圖／pixabay）

生命靈數7：金牛、摩羯、天蠍座是你的好閨蜜

很多人交友目的就是一起玩，但你對朋友較為嚴格，希望能有心靈上的互動、想法上的交融，甚至影響彼此的人生規劃，帶有一定的浪漫主義。金牛與摩羯與你一拍即合，想把彼此當成以人生為期的夥伴；天蠍則有足夠敏銳的內光，光是聊天兩人就能會心一笑。

生命靈數8：金牛、水瓶、雙子座是你的好閨蜜

朋友對你而言有分類型，是一起玩的，還是一起工作的？這種務實的交友方式，很適合務實的金牛，他能在公共利益上與你密切合作、保持單純的關係；而理性的水瓶、雙子也能同理你的想法，不會有太多內心小劇場。



​​​​​​​​生命靈數9：水瓶、天蠍、獅子座是你的好閨蜜

交友對你來說像吃飯喝水一樣簡單，你對人不會有太多成見，然而看似人人好，其實你有自己內心的「小房間」，並非人人都能成為密友。聰明的水瓶、天蠍願意讓你吐露心事、請教意見；而直爽的獅子則會得到你的信任。