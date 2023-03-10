出借家中男廁…裝針孔錄到「鮮肉DIY」！無聊男喊冤這樣說

▲林男在家中廁所裝針孔，意外錄下少年打手槍的畫面，事後遭逮卻說「我哪知道他會在裡面做這種事」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名林姓男子在家中廁所偷裝針孔攝影機，除了錄到家人如廁外，有一名未成年少年來借廁所、在裡面打手槍的畫面也被錄下，林男看完後還將影片轉錄存在電腦中，林男親友在廁所發現針孔，報警卻逮到自家人，少年進而知道自己也被偷錄，憤而提告；橋頭地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，處林男有期徒刑1年2月，可上訴。

根據判決，林男住家2樓廁所雖主要供家人使用，但因故有時也會有外人來借用，林男為滿足自身之性傾向及嗜好，自2020年9月至2021年1月24日間，將針孔攝影機裝在廁所內，期間偷拍到13名不同男性的如廁畫面，而2020年10月8日有一名未成年少年借廁所時打手槍，也全被針孔拍攝下來。

過了1周，林男查看檔案後，發現這段少年的影片，卻以複製電磁記錄的方式存檔於電腦硬碟中；直到林男親友在廁所內發現針孔攝影機，報警處理，才查出竟是林男設置的。

警方追查這13名受害者中，除了這名少年不到18歲，其他人皆已成年，少年在偵查過程才驚覺自己打手槍的畫面遭到偷拍，檢察官對此依兒童及少年性剝削防制條例，將林男起訴。

林男辯稱，他雖然有在廁所偷裝針孔，但「那就是上廁所的地方」，他無法預料會有人在廁所手淫，他不是故意要拍少年的猥褻行為，拍攝與存放也應視為法律上相同行為，主張沒有犯法。

法官認為，林男故意在家中廁所裝針孔，錄得數名男性被害者的裸露畫面，並在瀏覽檔案後將少年的畫面，複製存檔於硬碟，自屬製造少年猥褻電子訊號之行為，判林男觸犯製造少年為猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年2月，還可上訴。