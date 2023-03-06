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恐怖舊愛囚虐男友新歡！逼木棍自慰還要淫叫　7煞圍觀全程直播

　▲印度強暴事件頻傳，如今不法商人將性侵影片當A片賣。（圖／達志／示意圖）

▲前女友強迫被害人當場自慰並直播過程，新北地檢署今日依二人以上共同強制性交而凌虐等罪嫌起訴2名涉案少年。（圖／達志／示意圖）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

潘姓男子和劉姓女子分手後，仍和劉女糾纏不清，惹得新任女友小美（化名）很不開心，劉女得知後，竟然夥同4名男女及2名少年，圍毆小美並強灌毒品，強迫被害人當場自慰並直播過程，一審法院，去年判處4名同夥3年8月至7年6月不等徒刑，劉女另行審結，新北地檢署今日再依2人以上共同強制性交而凌虐等罪嫌起訴2名涉案少年。

據了解，潘男新任女友小美，不希望男友與前女友劉女糾纏不清，引發劉女不滿，2021年7月3日凌晨4時許，小美和劉女相約在劉女租屋處談判，劉女找來6名友人助陣，過程中失控圍毆小美，且為了防止她對外求救，還摔壞她的iPhone XR手機。

不僅如此，劉女還指示同夥外出購買毒咖啡包，並將毒品倒入啤酒罐內，強灌灌入小美口中，再命她脫光衣物向現場眾人跪下道歉，發出呻吟聲對鏡頭說：「我是自願喝毒品，沒有人逼我」。

此外，眾人還逼迫小美以手指、牙膏、木棍及吸管自慰，還錄影、直播過程；最後，又逼小美一口氣喝完整瓶米酒，見她拒絕竟又再度圍毆，直到早上7時許，被害者脫困後向大樓警衛求救，全案才因此曝光。

檢方調查後，將5名施暴的成年人起訴，一審法院依依成年人與少年共犯二人以上共同強制性交而凌虐等罪，判處4名同夥3年8月至7年6月不等徒刑，劉女另行審結。

檢方今日則依傷害、剝奪他人行動自由、強制及二人以上共同強制性交而凌虐、毀損罪嫌及違反毒品危害防制條例中的「以強暴使人施用第4級毒品」罪嫌起訴2人。

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