88槍案藏鏡人曝光！曾任朱立倫、馬英九後援會長　他酸：這下難切割了

▲去年台南88槍槍擊案引起社會轟動。（圖／記者林悅翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台南地檢署偵辦學甲88槍擊案，專案小組查出幕後指使者為學甲慈濟宮董事長王文宗，25日向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。而王文宗資歷豐富，曾擔任前總統馬英九、黨主席朱立倫後援會長、國民黨學甲區主任、統促黨部主委，更是前議長李全教左右手，民進黨立委林俊憲批評，王文宗落網前國民黨還敢大喊反黑金，把自己做的事推給別人，哪來的臉？

學甲槍擊案發生在去年11月10日上午6時許，台南地檢署接獲台南市警察局通報，於當日凌晨2時58分許，有歹徒持槍在臺南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，再於同日3時6分在同區中正路謝姓市議員競選總部鐵門亦遭掃射30槍，震驚社會。

南檢偵辦學甲88槍擊案有重大進展，尤其將王文宗約談到案、聲請羈押更是震撼地方，由於王文宗是地方知名人士，目前除了是學甲慈濟宮董事長、學甲食品董事長外，還是前學甲鎮代表會主席，政商和黑白兩道關係良好。

林俊憲表示，轟動全國的88槍案主嫌終於落網，這位王文宗毫不意外的又跟國民黨的黑金勢力有關，而且可以說是「功勳彪炳」，不僅是李全教的左右手，還是朱立倫參選總統時的學甲區主任，也幫謝龍介輔選過，最重要的是他還是統促黨的黨部主委，這麼多的頭銜、這麼多的大咖，這下要切割可困難了！

林俊憲指出，記得國民黨前陣子選策會爭議時，侯友宜跳出來大喊「反黑金」，看到國民黨願意把自己的根都挖了，大家都很高興。不過說是一回事，做又是一回事，「尤其88槍這麼大的治安事件主謀居然直接牽連到國民黨內的大佬們，到底要怎麼個反法呢？我們都等著看。」

林俊憲直言，地方都知道，王文宗就是李全教重要的左右手，而李全教何許人也？他可不是議長賄選案出獄以後就淡出了，國民黨在台南的佈局完全仰賴李全教，上次選策會名單就已經透露一點眉角，台南的議長選舉始終擺脫不了黑幕，不是跑票投無黨籍的郭信良就是賄選，民進黨過半也無法掌握議會，李全教與他的暗黑勢力夥伴們就是背後的藏鏡人。

林俊憲表示，最近影響台南非常大的光電爭議，背後的勢力就是李全教，先是壟斷兩岸契作虱目魚，再介入光電開發，最後衍生出88槍槍擊案，李全教勢力之龐大，由此可見為何國民黨在台南萬事只能仰賴李全教了。只是做賊的喊抓賊，在今天王文宗落網之前國民黨居然還敢大喊反黑金，把自己做的事推到別人頭上，哪來的臉？

林俊憲直言，如今肉粽串的第一顆已經被抓出來，現在整串全部煮好、要一起拉出鍋子了，國民黨中央又會如何反應呢？侯友宜喊「反黑金」如果要玩真的，先說說要怎麼處理朱立倫、李全教這些人吧，這樣的人還適合擔任黨主席嗎？否則一切都是打假球罷了！

