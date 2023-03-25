南投抽驗市售醃漬蔬菜　雲林朴菜防腐劑超標逾3倍

▲南投縣抽檢24件市售醃漬蔬菜食品，結果有1件朴菜商品不符規定。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局執行112年度醃漬蔬菜販售業者稽查專案，抽選24件市售醃漬蔬菜食品，檢驗防腐劑及漂白劑等，其中1件「朴菜」檢出苯甲酸1.960g/kg不符規定，竟超過標準0.6g/kg三倍。

縣府衛生局指出，該件朴菜商品為信義鄉東玉軒農特產行販售，經查來源為雲林縣，已移請該縣衛生局處辦；另也抽驗水里鄉廣益行1件朴菜商品，防腐劑及漂白劑皆合格。

衛生局長陳南松指出，醃漬蔬菜因風味特殊，是國人家庭料理常用食材，由於製程過程中易導致食材顏色變暗淡、外觀不漂亮，會添加食品添加物「亞硫酸鹽(漂白劑，以二氧化硫殘留量計算)」、「苯甲酸(防腐劑)」等，作為漂白、防止食物變色及延長保存期限，若未妥善保存或不當使用食品添加物，即有食安疑慮，呼籲食品業者應自主管理，落實食品衛生並把關販售產品之衛生安全，以維護民眾飲食衛生安全。

陳南松提醒消費者在選購醃製食材時，應儘量選用包裝及標示完整之產品，勿購買來源不明之散裝食品，對於偏離傳統色澤太多或異常色澤必須審慎購買，採購適量並注意需冷藏的食品是否於低溫保存販售，購買後亦應置於冰箱低溫下保存，並儘速於有效期限內食用完；如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽服務專線049-2231994。