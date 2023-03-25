　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投抽驗市售醃漬蔬菜　雲林朴菜防腐劑超標逾3倍

▲南投縣抽檢24件市售醃漬蔬菜食品，結果有1件朴菜商品不符規定。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣抽檢24件市售醃漬蔬菜食品，結果有1件朴菜商品不符規定。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局執行112年度醃漬蔬菜販售業者稽查專案，抽選24件市售醃漬蔬菜食品，檢驗防腐劑及漂白劑等，其中1件「朴菜」檢出苯甲酸1.960g/kg不符規定，竟超過標準0.6g/kg三倍。

縣府衛生局指出，該件朴菜商品為信義鄉東玉軒農特產行販售，經查來源為雲林縣，已移請該縣衛生局處辦；另也抽驗水里鄉廣益行1件朴菜商品，防腐劑及漂白劑皆合格。

▲南投縣抽檢24件市售醃漬蔬菜食品，結果有1件朴菜商品不符規定。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松指出，醃漬蔬菜因風味特殊，是國人家庭料理常用食材，由於製程過程中易導致食材顏色變暗淡、外觀不漂亮，會添加食品添加物「亞硫酸鹽(漂白劑，以二氧化硫殘留量計算)」、「苯甲酸(防腐劑)」等，作為漂白、防止食物變色及延長保存期限，若未妥善保存或不當使用食品添加物，即有食安疑慮，呼籲食品業者應自主管理，落實食品衛生並把關販售產品之衛生安全，以維護民眾飲食衛生安全。

▲南投縣抽檢24件市售醃漬蔬菜食品，結果有1件朴菜商品不符規定。（圖／南投縣政府提供）

陳南松提醒消費者在選購醃製食材時，應儘量選用包裝及標示完整之產品，勿購買來源不明之散裝食品，對於偏離傳統色澤太多或異常色澤必須審慎購買，採購適量並注意需冷藏的食品是否於低溫保存販售，購買後亦應置於冰箱低溫下保存，並儘速於有效期限內食用完；如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽服務專線049-2231994。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
吳慷仁認「每天都會親邵雨薇」！　被小S逼問細節害羞回應
心痛血痕畫面曝！1歲女公園玩耍慘變「鐵板燒」
騎一半皮帶斷了　車行老闆提「加換1物」收6500
薯條怪怪的！她吃下肚「嘴裡起水泡」後半生毀了　獲賠2270萬
劇烈降雨時間曝　「驟冷探13度」
6000元怎領？　一表看各條件與領錢時間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023桃園彩色海芋季4／1清明連假登場　8萬株彩芋和您相遇

公益彩券盈餘挪做他用？　桃園藍綠議員再交鋒

南投抽驗市售醃漬蔬菜　雲林朴菜防腐劑超標逾3倍

特教法隔14年將再修法　蔡培慧召開座談會傾聽各方意見

普發6千來了！花蓮全縣戶政所啟動便民窗口　協助線上登記

疫後產業發展新趨勢　高雄大學：智慧製造+數位轉型受關注

南投集集召開路邊收費停車格說明會　5路段設86格每hr收20元

破壞生態鏈！清明節掃墓勿用除草劑　花蓮祭重罰

為市民點亮道路光明燈　花蓮溫情姐妹會認養52盞路燈

台大雲林分院改制19週年國際研討會　探討從臨床合作到政策落實

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

71歲張菲神隱4年現身：我還活著！　挺沈文程開唱「趁他活著的時候...XD」

2023桃園彩色海芋季4／1清明連假登場　8萬株彩芋和您相遇

公益彩券盈餘挪做他用？　桃園藍綠議員再交鋒

南投抽驗市售醃漬蔬菜　雲林朴菜防腐劑超標逾3倍

特教法隔14年將再修法　蔡培慧召開座談會傾聽各方意見

普發6千來了！花蓮全縣戶政所啟動便民窗口　協助線上登記

疫後產業發展新趨勢　高雄大學：智慧製造+數位轉型受關注

南投集集召開路邊收費停車格說明會　5路段設86格每hr收20元

破壞生態鏈！清明節掃墓勿用除草劑　花蓮祭重罰

為市民點亮道路光明燈　花蓮溫情姐妹會認養52盞路燈

台大雲林分院改制19週年國際研討會　探討從臨床合作到政策落實

「168、瘦瘦筆減肥法」都超容易失敗！可能愈減愈肥　原因曝

2023桃園彩色海芋季4／1清明連假登場　8萬株彩芋和您相遇

香蕉新房開箱　「正妹未婚妻美感超好」度假宅網讚一排：真的狂！

赴日討教雙聯盟安打王訓練師　陳傑憲：棒球沒標準答案只有結果

公益彩券盈餘挪做他用？　桃園藍綠議員再交鋒

「浪漫台三線藝術季」來了！連續3個月橫跨5縣市　預計6月開跑

中方施壓仍堅持來台　艾達莫娃：捷克一定與台灣站在同一邊

罵男伴「睡醒就找洞鑽」　她控服藥虛弱被性侵...法官一查卻皺眉

快訊／坦言被網友罵慘　陳孝榕：擺脫墊底爐主真好

劉家翔柔軟轉速快　曾總點名盧孟揚：天花板蠻高的

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

地方熱門新聞

日月潭水位狂掉！外籍遊客遇擱淺受困

2024桃園立委初選　兩黨現任5立委拚連任

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

南消守護市民夏季安全

南投844公頃春茶整片乾死畫面曝

台南托嬰中心爆料案業者反擊

藥腳上門買毒演變木馬屠城

善警查緝詐欺車手槓上開花查獲收水頭

台南前議員林阳乙經營賭場判刑6月

南消五大與仁德公所運用無人機科技防災

台東味飄香香港超市　鳳梨釋迦冰果港人試吃驚艷

陳亭妃愛心贈樹苗

李宗盛捐售老家助弱勢　門諾年華大樓上樑

毒犯遇警拔腿就跑追逐1公里敵慘遭壓制

更多熱門

相關新聞

國小學童參加孔廟春祭後身體不適送醫

國小學童參加孔廟春祭後身體不適送醫

台南市忠義國小學生21日清晨參加孔廟春祭活動後出現頭暈、嘔吐等身體不適症狀送醫，衛生局據報前往調查，經查該校有42名學生參與活動，6名學生身體不適，4位送醫治療，送醫學生中1位主訴有嘔吐、頭暈，另外3位僅頭暈症狀，衛生局於活動現場抽驗食餘檢體一件送驗，釐清發生原因。

藍營雲林縣議長嗆「南部根本沒選票」　侯友宜：希望把北北基桃串起來

藍營雲林縣議長嗆「南部根本沒選票」　侯友宜：希望把北北基桃串起來

台東縣政府定期召開食安會報　宣示加強食品衛生查緝

台東縣政府定期召開食安會報　宣示加強食品衛生查緝

小五生寫信求修鐵皮屋　結果被拆光

小五生寫信求修鐵皮屋　結果被拆光

福島等5縣食品開放進口　南投縣抽驗60件皆合格

福島等5縣食品開放進口　南投縣抽驗60件皆合格

關鍵字：

市售醃漬蔬菜食品抽驗朴菜雲林縣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

謝和弦宣布「戒掉大麻」！認30年躁鬱症康復了

AV女優拍片「突大量血崩」！　

男生最想娶的職業曝！被讚氣質、收入穩定

更多

最夯影音

更多
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」
開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面