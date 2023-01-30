台東縣政府定期召開食安會報　宣示加強食品衛生查緝

▲台東縣政府過年前召開食安會報。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣政府過年前召開112年第一次食品安全會報，由秘書長盧協昌主持。台東縣衛生局說明，去(111)年食安會報分別在1月、4月、7月及10月舉行食品抽驗共計1,298件，不合格27件，不合格率2.08%。

112年第一次食品安全會報中，衛生局報告轄內業者食品抽驗、食品標示稽查、GHP/HACCP衛生稽查、食品業者登錄、疑似食品中毒案件、加水站管理、違反食安法案件統計等。警察局報告執行食安稽查具體作法及協助執行情形。環境保護局報告事業廢棄物(廚餘及廢食用油)管理、飲用水水質監測管理、農地監測調查及本縣毒性化學物質列管。

農業處報告飼料廠及飼料查核、田間及集貨場農產品採樣(含校園營養午餐原料抽驗)、農產品驗證管理、市售產銷履歷驗證農、漁及畜產品品質及標示抽驗、農業及動物用藥安全管理。教育處報告防疫宣導、國中小學校餐飲衛生稽查及抽驗狀況。財政及經濟發展處報告縣內食品相關業者商業登記概況、對於公有零售市場環境衛生及公共秩序管理及食品製造工廠登記概況。

111年度有關食品抽驗共計1,298件，不合格27件，不合格率2.08%，其中5件複抽驗合格、19件移送產品來源縣市辦理、處罰鍰2件、1件農業處辦理(複抽驗合格)。有關防範非洲豬瘟疫情入侵，配合中央政策執行市售肉品來源查核，執行豬肉屠體運輸車輛GPS查核12場次，稽查結果未發現違法情事；執行販售東南亞食品業者調查，稽查110家，查核產品皆合格。另配合中央執行「111年市售日本食品放射性核種擴大抽驗專案」，台東縣3-12月份抽驗60件日本進口食品，放射性核種檢測皆合格。