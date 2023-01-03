福島等5縣食品開放進口　南投縣抽驗60件放射性核種皆合格

▲南投縣抽驗60件「市售日本輸入食品」，結果全數符合規定。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣於111年度開放日本福島等5縣食品進口，南投縣衛生局特別執行日本輸入食品進行產地來源標示查驗及產品抽驗，自去年3月起至今，全縣販售的日本輸入食品原產地來源標示共計查核261家次、產品標示1098件，抽驗日本食品產品共計60件，檢驗結果皆符合規定。

縣府衛生局指出，獲開放食品進口台灣的日本福島等5縣包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉，皆為2011年311海嘯核災受影響地區；這次為把關縣內市售日本食品的衛生與安全，針對縣內超市、量販店、餐飲業者及商行等場所進行「市售日本食品放射性核種抽驗」，未來也將持續針對日本食品輻射物質抽驗以及產地標示查核進行把關。

衛生局長陳南松指出，為配合中央開放輸入日本食品新政策，提供消費者清楚且明確之選購資訊，針對日本食品產地標示應落實標明「都、道、府、縣」，販售業者於產品上架前應自主清查上架產品之適法性，及確認產品均以中文標示產地至「日本國（都.道.府.縣）」，使消費者得明辨產品資訊，民眾能安心選購。

陳南松說，業者另應保存來源證明文件5年以上，以供核對產品原產地標示之正確性，如查獲未依規定標示原產地，將依違反《食品衛生安全管理法》第22條（完整包裝食品）、第25條（散裝食品）規定標示，處3萬至300萬元罰鍰；他也提醒民眾購買食品應看清楚產品標示資訊，千萬不要購買來路不明食品，以確保自身權益。