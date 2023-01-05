小五生寫信求修鐵皮屋「2年拆光」　志工痛心一家5口擠漏水屋過年

▲2年前，58名來自各地的志工攜手翻新鐵皮屋，讓身為家中支柱的男童阿嬤能繼續安心工作。（圖／葉能振提供）

記者柯沛辰／綜合報導

雲林一名國小五年級的男童2020年曾寫信向村長求救，詢問如何翻修阿嬤幫人修改衣服的4坪鐵皮屋。消息曝光後，全台各地58名熱心志工到場協助，感動不少人。如今時隔2年，志工本月5日行經時，意外發現鐵皮屋遭拆除，因為地主要使用土地，且男童一家已無收入，只能蝸居在破舊的老家。

台西鄉溪頂村長林錠玉2020年11月收到小五男童來信，對方在信上稱自己與阿祖、阿嬤、姑姑同住，爸爸因故離家，母親也在生下他以後離開，全家靠阿嬤幫人修補衣服勉強餬口，但陣子鐵皮屋生鏽漏水，沒辦法工作，只能撿一些地瓜葉回來當食物，「家裡沒人會寫字...就由我來寫。」

▼男童2年前的求助信，點圖可放大。（圖／葉能振提供）

當時林錠玉看了很心疼，將信轉給台西鄉慈善團體「溫暖小站」及其他慈善團體。志工葉能振接獲訊息後，實際訪查男童家庭，發現男童一家非常需要幫助，在網路上號召更多志工幫忙，最終有58名志工自發前來協助，翻新鐵皮屋，在地方傳為佳話。

不過，好景不常。志工葉能振去年12月底經過時，赫然發現「鐵皮屋不見了」，讓他很痛心地向曾伸出援手的志工、熱心捐款者道歉，「沉重真心地說聲抱歉，對不起大家，真的很想哭，卻只能無奈」。

▲58名志工響應號召，前來幫忙翻新鐵皮屋。（圖／葉能振提供）

葉能振透露，他到男童家中詢問，才得知土地原先是叔公出借，但如今叔公過世，繼承人不再出借土地，所以工作用的鐵皮屋也只能拆除。現在男童父親雖已出獄回家，但阿嬤身體狀況不佳，無法再工作，一家五口蝸居在40年的簡陋老屋，靠之前的善款跟低收入戶補助過活。

根據《中時電子報》報導，林錠玉指出，阿嬤覺得受到大家幫助太多，不好意思再麻煩外界，但目前阿嬤跟阿祖身體狀況不佳，仍持續就醫，男童父親、姑姑狀況也不好，需要長期休養，還是盼外界伸出援手，幫一家五口度過難關。

▼鐵皮屋被拆光，空空如也，男童一家也失去唯一經濟收入。（圖／翻攝自臉書／葉能振）

▼《ETtoday即新聞》2年前報導影像。