　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小五生寫信求修鐵皮屋「2年拆光」　志工痛心一家5口擠漏水屋過年

▲阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」。（（圖／葉能振提供。） 

▲2年前，58名來自各地的志工攜手翻新鐵皮屋，讓身為家中支柱的男童阿嬤能繼續安心工作。（圖／葉能振提供）

記者柯沛辰／綜合報導

雲林一名國小五年級的男童2020年曾寫信向村長求救，詢問如何翻修阿嬤幫人修改衣服的4坪鐵皮屋。消息曝光後，全台各地58名熱心志工到場協助，感動不少人。如今時隔2年，志工本月5日行經時，意外發現鐵皮屋遭拆除，因為地主要使用土地，且男童一家已無收入，只能蝸居在破舊的老家。

台西鄉溪頂村長林錠玉2020年11月收到小五男童來信，對方在信上稱自己與阿祖、阿嬤、姑姑同住，爸爸因故離家，母親也在生下他以後離開，全家靠阿嬤幫人修補衣服勉強餬口，但陣子鐵皮屋生鏽漏水，沒辦法工作，只能撿一些地瓜葉回來當食物，「家裡沒人會寫字...就由我來寫。」

▼男童2年前的求助信，點圖可放大。（圖／葉能振提供）

▲阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」。（（圖／葉能振提供。）

當時林錠玉看了很心疼，將信轉給台西鄉慈善團體「溫暖小站」及其他慈善團體。志工葉能振接獲訊息後，實際訪查男童家庭，發現男童一家非常需要幫助，在網路上號召更多志工幫忙，最終有58名志工自發前來協助，翻新鐵皮屋，在地方傳為佳話。

不過，好景不常。志工葉能振去年12月底經過時，赫然發現「鐵皮屋不見了」，讓他很痛心地向曾伸出援手的志工、熱心捐款者道歉，「沉重真心地說聲抱歉，對不起大家，真的很想哭，卻只能無奈」。

▲阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」。（（圖／葉能振提供。）

▲58名志工響應號召，前來幫忙翻新鐵皮屋。（圖／葉能振提供）

葉能振透露，他到男童家中詢問，才得知土地原先是叔公出借，但如今叔公過世，繼承人不再出借土地，所以工作用的鐵皮屋也只能拆除。現在男童父親雖已出獄回家，但阿嬤身體狀況不佳，無法再工作，一家五口蝸居在40年的簡陋老屋，靠之前的善款跟低收入戶補助過活。

根據《中時電子報》報導，林錠玉指出，阿嬤覺得受到大家幫助太多，不好意思再麻煩外界，但目前阿嬤跟阿祖身體狀況不佳，仍持續就醫，男童父親、姑姑狀況也不好，需要長期休養，還是盼外界伸出援手，幫一家五口度過難關。

▼鐵皮屋被拆光，空空如也，男童一家也失去唯一經濟收入。（圖／翻攝自臉書／葉能振）

▲▼小五生寫信求修鐵皮屋「2年拆光」　志工痛心一家5口擠漏水屋過年。（圖／翻攝自臉書／葉能振）

▼《ETtoday即新聞》2年前報導影像。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
Honda「大改款Accord」售價公布！　頂規有大滿配
YTR求婚女友遭拒！　聽她「誠實理由」反被感動
鄰居600萬豪車亂停！他高EQ回應被萬人讚爆　聞氫哥點綠光關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

COZZI Blu和逸飯店．桃園館聯手Xpark　推出最新「島嶼夢遊」

中原師生研發「全自動AI垃圾分類系統」　奪「盛群盃」金牌

小五生寫信求修鐵皮屋「2年拆光」　志工痛心一家5口擠漏水屋過年

迎免年！第17屆桃園全國春聯書法比賽　200多名書藝好手8日決賽

南消一大隊消防玩很大　柳營夜市防火宣導超吸睛

對抗少子化！東海大學首度進軍餐飲業　鮮奶冰棒躍上火鍋店餐桌

印尼旅遊節目專訪松柏嶺茶文化館　體驗茶葉敷臉...驚呼神奇

春節送暖　雲林愛心年菜整合平台暨實物銀行聯手傳溫情

大竹筍上溜滑梯　竹夢親子共融公園預計今年11月完工

竹市義消總隊第9任總隊長佈達儀式　高虹安親頒聘書

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

「安妮亞搶銀行」紅到日本　北市防搶演練吸400萬觀看

王思佳帶「小黃瓜助理」還原真相　「沒被告知直播改時間」氣瘋了！

COZZI Blu和逸飯店．桃園館聯手Xpark　推出最新「島嶼夢遊」

中原師生研發「全自動AI垃圾分類系統」　奪「盛群盃」金牌

小五生寫信求修鐵皮屋「2年拆光」　志工痛心一家5口擠漏水屋過年

迎免年！第17屆桃園全國春聯書法比賽　200多名書藝好手8日決賽

南消一大隊消防玩很大　柳營夜市防火宣導超吸睛

對抗少子化！東海大學首度進軍餐飲業　鮮奶冰棒躍上火鍋店餐桌

印尼旅遊節目專訪松柏嶺茶文化館　體驗茶葉敷臉...驚呼神奇

春節送暖　雲林愛心年菜整合平台暨實物銀行聯手傳溫情

大竹筍上溜滑梯　竹夢親子共融公園預計今年11月完工

竹市義消總隊第9任總隊長佈達儀式　高虹安親頒聘書

《全明星4》男星被爆劈腿師妹「全假的」！黑粉作圖騙倒爆料平台

BLACKPINK Rosé「誤用仇女論壇用語」惹議！　火速刪文重發

房貸、車貸都小甜甜一肩扛！　徐小可夫妻心疼：拜託大家給機會

去年11月底國銀放款餘額罕見衰退　3大主因曝光

蕾菈曬二寶超音波片！　「肚子裡開趴」模樣Q翻…網：長大當DJ

短暫分開更美好　汪郁喬、劉巧芸排名賽闖女雙四強

C羅堅稱「很多隊要他」遭打臉？　前經紀人看他受訪就知完蛋

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

地方熱門新聞

小五生寫信求修鐵皮屋2年拆光　志工痛心

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

南消一大隊消防玩很大

COZZI Blu和逸飯店．桃園館　推出「島嶼夢遊」

高虹安檢視球場廢棄物問題

中原研發「全自動AI垃圾分類系統」　奪金

對抗少子化！東海大學首度進軍餐飲業　鮮奶冰棒躍上火鍋店餐桌

第17屆桃園全國春聯書法比賽　8日決賽

2條客運線整併　東大門夜市-火車站一段票直達

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

原田悠里烏山頭水庫為八田與一夫婦歌唱

新住民職人新味．禮料理決賽　打造新商機

春節遊台東勿陷車潮　交通全攻略搶先看

屏東90歲獨居翁環境髒亂　潮州警緊急協助

更多熱門

相關新聞

雲林民眾集資找律師　告2鄉鎮長當選無效

雲林民眾集資找律師　告2鄉鎮長當選無效

雲林地方法院民事庭受理2022年11月26日選舉，當選無效事件有30件，原告為雲林地檢署檢察官有16件，原告為候選人有14件。民進黨雲林縣黨部主委林金忠今（5）日召開記者會指出，九合一地方選舉雲林賄選嚴重，雲林縣黨部獲民眾集資58萬元贊助律師費，將針對北港、台西兩地提起鄉鎮長「當選無效」之訴。

行善做傳家寶　扶輪之子獎助學金頒贈典禮

行善做傳家寶　扶輪之子獎助學金頒贈典禮

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

和潤企業推綠能公益　點亮希望之光

和潤企業推綠能公益　點亮希望之光

愛爾麗常如山　南下高雄敬軍慰問

愛爾麗常如山　南下高雄敬軍慰問

關鍵字：

雲林縣台西鄉葉能振志工林錠玉愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「封殺又怎樣」！不後悔說真話：父母是最佳榜樣

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

命理師3年前告誡小甜甜「不要想結婚」

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

白家綺女神人設翻車！　網轟爆臉書「蛇蠍婦人」

即／普丁突下令「先停火」！

「這1行業」年輕人怕被笑！內行推爆：賺到流油

即／台南2大車「包夾」女騎士慘死

小甜甜請尪被嫌：這個家要互相！

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

新竹棒球場遭爆偷工減料　媒體人讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

曾被離開教會！　寇乃馨「小甜甜恐遭封殺」心疼力挺

地主整地挖出「50個骨灰甕」！乩身出手下場慘

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面