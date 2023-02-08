藍營雲林縣議長嗆「南部根本沒選票」　侯友宜：希望把北北基桃串起來

▲侯友宜市政會議受訪。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨雲林縣議長沈宗隆力挺黨主席朱立倫出戰2024總統大選，更直接轟新北市長侯友宜，聲量高是被民進黨灌出來的，在南部根本沒有選票。對此，侯友宜今（8）日受法時表示，「謝謝大家關心」，新北市長有責任把新北大小事全力以赴，整個市政推動朝2030願景邁進，最近希望把北北基桃串連起來，未來做事會更有效率，只要北台好、台灣好，這是該努力的方向。

侯友宜今日邀集台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政共組「北北基桃聯合施政平台」，希望未來對於區域治理可以更有效率，外界認為，侯似乎要擔起北台灣領頭羊，對於邁進2024也有幫助，但沈宗隆日前酸侯友宜，聲量高是被民進黨灌出來的，在南部根本沒有選票。

侯友宜受訪時表示，謝謝大家的關心，最重要每個人都要把角色做好，大家同心協力、攜手合作。現在他是新北市長，有責任把新北大小事做好、全力以赴，整個市政推動朝2030願景邁進，更重要新北市地理位置是北北基桃的中心點，平常就有以四縣市生活圈共同討論，最近希望把北北基桃串連起來，未來做事效率會更好、速度會更快，大家一起努力，只要北台好、台灣好，這是該努力的方向。

