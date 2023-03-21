國小學童參加孔廟春祭後身體不適送醫　台南市衛生局抽驗檢體送驗

▲台南市忠義國小學生21日清晨參加孔廟春祭活動後出現頭暈、嘔吐等身體不適症狀送醫，衛生局現場抽驗食餘檢體一件送驗，以釐清發生原因。

記者林悅／台南報導

台南市忠義國小學生21日清晨參加孔廟春祭活動後出現頭暈、嘔吐等身體不適症狀送醫，衛生局據報前往調查，經查該校有42名學生參與活動，6名學生身體不適，4位送醫治療，送醫學生中1位主訴有嘔吐、頭暈，另外3位僅頭暈症狀，衛生局於活動現場抽驗食餘檢體一件送驗，釐清發生原因。

衛生局指出，另麵包餐盒製造工廠查核現場環境衛生，針對作業場所環境衛生缺失，衛生局已責令該業者限期改正。

衛生局提醒，季節即將入夏，白天氣溫漸漸炎熱，應注意供應餐食之保存及運送時的溫度及時間，也應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保飲食安全。

衛生局亦呼籲所有食品業者務必做好自主管理，如出現身體不適症狀請勿從事食品接觸業務，並遵守預防食品中毒的五要原則：1、要洗手：調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。2、要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3、要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4、要澈底加熱：食品中心溫度超過70 ℃，細菌才容易被消滅。5、要注意保存溫度：保存低於7 ℃，室溫不宜放置過久，就能預防食物中毒的發生。民眾如有食品安全衛生問題，歡迎洽詢衛生局服務專線0800-285-000。