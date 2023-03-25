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社會 社會焦點 保障人權

屏東縣長選舉驗票8千票10張有爭議　蘇清泉不滿擬再提刑事訴訟

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長落選人蘇清泉對縣長周春米提出當選無效與選舉無效之訴，屏東地方法院民事庭今(25)日對12個投票所．約8千張選票重新驗票，初步認定只有10張爭議票；蘇清泉對此很不滿，表示無法感受到法官的公平審判，將與律師研議後提出刑事訴訟。周春米對此表示尊重驗票結果。

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

蘇清泉於本屆縣長選舉選舉，以1萬餘票輸給周春米；他認為投票過程出現瑖疵，先後提出保全證據、當選無效、選舉無效等民事訴訟。

屏東地院審理後駁回保全證據，並對屏東市、竹田鄉等127個投開票所提出重新驗票申請，但合議庭對裁准同意12個；法院今天動員12組的法官、書記官及行政人員在法院4樓進行該投開票所驗票作業。法官依客觀事實初步認定有爭議票共10張。

這12個驗票的投票所，選舉人數有12343人，投票數8148人，用餘票4192張、無效票235、已領未投3張，與周春米得票數4272票、蘇清泉得票3273票，周春米贏999票的結果，其中只有10張爭議票。

蘇清泉對驗票結果相當不滿，他說，委任律師要求重新驗票127個投開票所驗票，但法官裁定驗12個投票所，他感覺法官只是在應付了事，想要早早結案，無法感受到法官的公平與正義，將和律師研議，不排除再提出刑事訴訟。

周春米對結果表示，蘇落選人在選後提出司法訴訟，屢次開庭都號召民眾在庭外聲援，雖然不會影響司法獨立審判，但本人還是要呼籲，既然提出司法訴訟，就要相信司法，給予司法獨立審判的空間。針對今天的驗票，兩造雙方均有律師在現場，就像投開票所的選務工作人員在投開票過程，都有各候選人指派的監察員在場觀看監督一樣，因此，本人尊重今天驗票結果。

周春米說，司法不會服務任何個人的欲求，因此，即使結果不符合期待，也要有「願賭服輸」的君子風範；一再地挑撥，引發對立，甚至不符期待就懷疑司法獨立的公正性，都是對社會的負面示範，公眾人物一而再、再而三出現如此言論，不但令人遺憾，也會讓縣民看透伎倆！

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