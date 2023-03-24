原民人權青年團　相揪逗陣繞法院…看電影學法律收穫多

▲原民人權青年團參訪屏東地方法院 。（圖／屏東地院提供）

記者陳崑福／屏東報導

為讓民眾更加了解國民法官新制，屏東地院日前辦理「逗陣遶法院」活動，邀請以屏東大學為主、南區各高中大專院校所組成原民人權青年團師生參訪，除由訴訟輔導科介紹法院業務組織及各項便民措施外，政風室也安排企業誠信、破壞司法信譽及防制假訊息廉政法令宣導。

國民法官制度已自今年1月1日起開始上路，所有年滿23歲的國民，都有機會經抽選擔任國民法官，親自參與案件審理，實現你心中的司法正義。屏東地院日前因此辦理「逗陣遶法院」活動；最後由院長李淑惠以「看電影學法律」方式讓法律不再只是生硬的法條，並以著名韓國電影「與神同行」部分劇情為主軸，引導師生進入國民法官審判的心路歷程，漸進式的解說法官如何形成判決的認事、用法、量刑三階段。

現場並發放黃、白二色紙卡分別代表有罪、無罪，依照劇情走向，由學生自行判斷劇中人物是否成立犯罪，講授方式活潑且新穎，吸引在場師生熱烈討論；期間交流座談時，參訪團體針對所關注之原住民族訴訟權等人權議題部分，李院長亦提出精闢看法與經驗分享，並舉同婚議題與國外案例與參訪師生進行意見交流，讓與會者獲益良多。

李院長肯定這次團體參訪活動，並表示國民法官新制已正式施行，只要被隨機抽中，人人都可以成為國民法官。若民眾未來接到國民法官相關通知時有任何疑問，可向國民法官科進行諮詢。也歡迎縣內各機關、學校、團體向屏東地院提出申請，屏院將安排庭長、法官或相關同仁擔任宣傳大使，為民眾作更詳盡解說。