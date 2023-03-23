　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣少年輔導委員會23日揭牌　7／1起專責輔導「曝險少年」

▲屏東縣政府少年輔導委員會23日揭牌啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府少年輔導委員會23日揭牌啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應少年事件處理法修法，採「行政輔導先行」制度，屏東縣政府少年輔導委員會今(23)日揭牌啟用；而今年7月1日起，將由少輔會專責輔導「曝險少年」。

為強化屏東縣輔導量能，縣政府共計聘請1位輔導員督導及10位少年輔導員，並由少輔會擔任統籌角色，結合跨網絡合作建立安全網，接住少年並改善生活，協助其家庭互動、經濟困難、就學、就業等問題，讓少年能順利發展、健全生活。

「屏東縣政府少年輔導委員會」專屬的辦公廳舍，原係警察局二級保養場之閒置辦公室，今天上午由縣長周春米及警察局長蔡文峰等人揭牌啟用。

▲屏東縣政府少年輔導委員會23日揭牌啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

周春米表示，縣府相當重視兒少權益，過往被稱為「虞犯少年」的偏差行為少年，為去標籤化，現改稱為「曝險少年」，秉持輔導先行工作原則，提前介入服務曝險及偏差行為少年，以減低少年觸犯法律落入司法處遇之機率；同時為了降低警政嚴肅的色彩，警察局特地為少輔會提供專屬的獨立辦公室，運用原二級保養場重新整建成全新的辦公廳舍，布置溫馨的輔導環境，並添購相關輔導物品等，藉此更貼近少年，營造輕鬆、舒適的少年友善空間，期待能打造屏東縣另一個少年服務新據點。

蔡文峰局長表示，過往警察會以較威權、訓誡的方式對待偏差行為少年，但隨社會變遷，應以輔導代替懲罰，協助少年重建生活，減少其發生觸法案件及進入司法處遇的機率，並感謝縣府的大力支持，才能將少輔會新辦公廳舍在1年內完成整修，讓辛苦的第一線少年輔導員擁有舒適的辦公場所，並期許少年輔導員能開啟少年輔導新的里程碑。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／台中1歲女嬰昏迷24天身亡　保母慘了
AI出新歌還報金曲獎！　文化部：跟全人類一樣還在震撼中
快訊／首批登記民眾　最快4月6日可領6千
暴跌10°C！　周末雨彈轟炸「全台發綠」
快訊／常態化動滋券！　165萬人每年爽領500元
油罐車爆炸驚人畫面曝！　「整排防眩板」全燒熔
好市多1卡可帶2人　他帶爸媽被擋！會員曝1狀況：會變嚴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升化災搶救知能　南消七大隊辦理化災搶救器材訓練

屏東縣少年輔導委員會23日揭牌　7／1起專責輔導「曝險少年」

全台首座！奇美燃氣汽電共生廠正式商轉　實現8成用電自主供給

南警威力掃蕩黑幫檢肅槍毒　與刑事局合作緝獲海外要犯

愛子驟逝婦生活無依　恆春暖警結合地方人士助辦喪事

2023台灣國際熱氣球嘉年華　6／30至8／28登場

遊客徒步環島行體力不支　恆春警即時送暖向前行

營利事業所得稅申報常見六大錯誤　北區國稅局一次報您知

新北「北海夜金閃閃」創佳績　獲美國繆思設計2銀獎肯定

消防局長只攀高層不顧打火兄弟死活！？　台南藍軍：違反健康工作權

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

燒金紙突颳起龍捲風　神蹟顯靈→煙囪效應

提升化災搶救知能　南消七大隊辦理化災搶救器材訓練

屏東縣少年輔導委員會23日揭牌　7／1起專責輔導「曝險少年」

全台首座！奇美燃氣汽電共生廠正式商轉　實現8成用電自主供給

南警威力掃蕩黑幫檢肅槍毒　與刑事局合作緝獲海外要犯

愛子驟逝婦生活無依　恆春暖警結合地方人士助辦喪事

2023台灣國際熱氣球嘉年華　6／30至8／28登場

遊客徒步環島行體力不支　恆春警即時送暖向前行

營利事業所得稅申報常見六大錯誤　北區國稅局一次報您知

新北「北海夜金閃閃」創佳績　獲美國繆思設計2銀獎肯定

消防局長只攀高層不顧打火兄弟死活！？　台南藍軍：違反健康工作權

謝長廷被推薦任大法官如陳菊2.0？　他憶當年阻止到「頭破血流」

馬英九赴陸合情合理　緩和台美中關係的及時雨

成功了！呱吉實測「走水路」通勤台北→內科　團隊也驚呆

37歲韓男神凍精了！　慘淪「徵婚社」黑名單：我有8位姊姊

13歲少女被3閨蜜設局參加假派對　「放火燒刀割」變態虐待5小時

YG旗下4組藝人將推新作！　Jisoo發行個人專輯、TREASURE回歸

侯友宜遭嗆「政治渣男」！　侯家軍集體反擊：誰比民進黨還渣

MIRROR「JJ演唱會場外合照」紀念文挨轟！急道歉：沒覺得自己多厲害

艾翔蓋棺追思禮拜「天空現雙彩虹」　嫂嫂王瞳在台淚悼念

史上最長！「2023台東熱氣球嘉年華」日期揭曉　連續60天美翻鹿野高台

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

營利事業所得稅申報　常見六大錯誤報您知

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

種出全台最大顆藍莓　花蓮達人經驗分享

為基層打火兄弟請命

新北「北海夜金閃閃」　獲美國繆思設計獎肯定

2023台灣國際熱氣球嘉年華　6/30起登場

桃園神社大神被請回　綠營批有違發展觀光

遊客徒步環島體力不支　恆春警即時救援

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

中興大學宿舍不供洗澡　小學馬桶臭了再沖

菸害防制新制今上路　全面禁止電子煙　

台南推電動車家長專案幼童最高補貼26300元

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

饒慶鈴宣布：台東 嗨way正式啟航

更多熱門

相關新聞

屏東逕自鑿井惹民怨　水利署即刻停工

屏東逕自鑿井惹民怨　水利署即刻停工

針對南區水資源局未經知會地方政府，就在高屏溪鑿井導致民怨四起；水利署長賴建信今(17)日率南區水資源局向屏東縣政府致歉，並允諾即刻停工，再邀請專家學者至高屏溪勘察確認無虞，同時上網公開水情資訊，確保不影響屏東地區民生、農業灌溉供水，並在抗旱結束後停止使用。

水利署南水局逕行鑿井　周春米批「偷襲」要求停工

水利署南水局逕行鑿井　周春米批「偷襲」要求停工

屏東移工遭亂棒打死　凌虐手法曝光

屏東移工遭亂棒打死　凌虐手法曝光

萬大橋河堤從早燒到晚！撲滅又復燃狂燒8小時

萬大橋河堤從早燒到晚！撲滅又復燃狂燒8小時

屏東首創「行動生活復能車」主動出擊、守護鄉親健康

屏東首創「行動生活復能車」主動出擊、守護鄉親健康

關鍵字：

曝險少年少年事件處理法少年輔導委員會周春米蔡文峰揭牌

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

快訊／篠田麻里子宣布離婚

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面