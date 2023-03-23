屏東縣少年輔導委員會23日揭牌　7／1起專責輔導「曝險少年」

▲屏東縣政府少年輔導委員會23日揭牌啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應少年事件處理法修法，採「行政輔導先行」制度，屏東縣政府少年輔導委員會今(23)日揭牌啟用；而今年7月1日起，將由少輔會專責輔導「曝險少年」。

為強化屏東縣輔導量能，縣政府共計聘請1位輔導員督導及10位少年輔導員，並由少輔會擔任統籌角色，結合跨網絡合作建立安全網，接住少年並改善生活，協助其家庭互動、經濟困難、就學、就業等問題，讓少年能順利發展、健全生活。

「屏東縣政府少年輔導委員會」專屬的辦公廳舍，原係警察局二級保養場之閒置辦公室，今天上午由縣長周春米及警察局長蔡文峰等人揭牌啟用。

周春米表示，縣府相當重視兒少權益，過往被稱為「虞犯少年」的偏差行為少年，為去標籤化，現改稱為「曝險少年」，秉持輔導先行工作原則，提前介入服務曝險及偏差行為少年，以減低少年觸犯法律落入司法處遇之機率；同時為了降低警政嚴肅的色彩，警察局特地為少輔會提供專屬的獨立辦公室，運用原二級保養場重新整建成全新的辦公廳舍，布置溫馨的輔導環境，並添購相關輔導物品等，藉此更貼近少年，營造輕鬆、舒適的少年友善空間，期待能打造屏東縣另一個少年服務新據點。

蔡文峰局長表示，過往警察會以較威權、訓誡的方式對待偏差行為少年，但隨社會變遷，應以輔導代替懲罰，協助少年重建生活，減少其發生觸法案件及進入司法處遇的機率，並感謝縣府的大力支持，才能將少輔會新辦公廳舍在1年內完成整修，讓辛苦的第一線少年輔導員擁有舒適的辦公場所，並期許少年輔導員能開啟少年輔導新的里程碑。