搭飛機AirPods被偷！她靠「手機截圖」抓賊　竟逮到機場工作人員

▲美國一名女子在機場弄丟AirPods，靠著毅力不斷追蹤並截圖耳機位置，花了快2周才尋回。圖為AirPods Pro（第2代）。（圖／蘋果官網）

記者張寧倢／編譯

美國華盛頓州女子海登（Alisabeth Hayden）3月初在舊金山下飛機，發現AirPods耳機遺失，她很快就意識到應該是被偷了。於是她利用「尋找」（Find My）內建App的功能，經過將近兩個星期鍥而不捨地追蹤與截圖後，她找到了耳機就在一名機場工作人員家中。

根據CNN報導，海登3月初探望調派至日本的美軍丈夫後，從東京搭機9小時抵達舊金山國際機場（SFO），下飛機時把牛仔外套忘在座位上，她是倒數第3個下機的乘客，走到一半就想了起來，問空服員說能不能回頭去拿，結果遭拒絕，但對方說之後會幫忙拿給她，等她拿到外套，搭上另一班轉往西雅圖的航班時卻發現，外套口袋裡的AirPods不見了。

This woman left her AirPods on a plane. She tracked them to an airport worker’s home https://t.co/KBt1QrvwYf — CNN (@CNN) March 24, 2023

由於飛機已經起飛前往西雅圖，海登隨即打開了「尋找」App查看，竟然發現耳機先是出現在「United Cargo」的位置，雖然還在舊金山機場內，但是在貨運區，一般旅客不可能到達那裡，隨後耳機位置移動至2航廈、3航廈，走上了101號高速公路，最後停留在舊金山灣區的住宅地址，長達三天。整趟航班行程她利用機上wifi不斷追蹤耳機位置，甚至連回到家後都還在截圖做記錄。

海登解釋，會如此堅持追蹤耳機位置是因為她必須和丈夫跨海聯絡，需要這副AirPods讓她更方便通話。她抱怨，自己在飛機上就傳訊息給聯合航空（United Airlines）和舊金山機場，又聯繫了附近當地警察和舊金山機場航警，但都只能獲得「很遺憾你遇到這種事」等消極回應。

▲據蘋果說法，第二代AirPods Pro真無線耳機，充電盒具備「精確尋找」功能。（圖／蘋果官網）

後來海登只好在「尋找」App中把AirPods標註為遺失狀態，只要有人連上耳機都會知道那是她的，還會直接告知對方失主的電話號碼。所幸有一名在機場工作的聖馬提歐郡警探，協助海登將耳機發出訊號的位置，比對到一名機場員工的住址。美國聯合航空後來傳一封電子郵件澄清說，那人不是聯航員工，只是負責把食物運上飛機的外包商。

接下來幾天，海登只能在家裡看著手機裡的AirPods位置乾瞪眼，照理來說上飛機前沒有充飽電，應該已經發不出訊號，「但我一直收到通知，說（App）有找到耳機位置，這代表有某人用他的iPhone連我的AirPods。」後來海登終於等到警探消息，外包商人員一直否認有拿耳機，直到看到一連串螢幕截圖，他才坦承是一名清潔工拿給他的。

最終，經過了12天密切追蹤，海登終於拿回了AirPods，結果看起來就像被人踩過一樣。聯合航空承諾將提供海登271.91美元（約新台幣8250元）添購一副耳機新的費用，以及5000英里的里程數作為道歉賠償。海登說，她平常也會在行李裡面放AirTag，若不是她很頑強，堅持找回物品，可能會像其他許多沒有時間或放棄尋找的人一樣認賠，她希望自己會是最後一個機上失竊的受害者。