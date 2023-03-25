　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍擊殺伊朗11人「基地再遭2波轟炸」釀1傷　疑防空系統有漏洞

▲▼美軍第3陸戰隊濱海團（Third Marine Littoral Regiment）投入南加州演訓的模擬作戰。（圖／翻攝自Facebook／3rd Marine Division）

▲敘利亞東北部美軍基地24日遭火箭彈轟炸，造成至少1名美軍人員受傷。（示意圖／翻攝自Facebook／美軍陸戰隊3rd Marine Division）

記者張寧倢／綜合外電報導

駐敘利亞美軍於當地時間周四（23日）晚間發動空襲，擊殺11名親伊朗武裝份子，隨後美軍基地於周五（24日）兩度遇襲，包含一次火箭彈攻擊與一起涉及多架無人機的襲擊。CNN引述官員稱，火箭彈轟炸導致一名美軍受傷。此前，駐敘美軍設施遇襲導致一名美國承包商死亡，官員爆料，當時防空系統未能完全發揮作用。

根據CNN報導指出，美國總統拜登24日在出訪加拿大渥太華時回應此事，強調美國將強力保護人民，「毫無疑問地，我要強調，美國沒有、沒有尋求與伊朗發生衝突，但請做好準備，我們將強力保護我們的人民。這正是昨晚發生的事情。」

一名美國官員24日向CNN表示，敘利亞東部代爾祖爾（Deir Ezzor）附近一處康菲石油公司（Conoco）油氣田周邊的美軍基地，於當地晚間10時39分左右，遭到多枚火箭彈襲擊，導致另一名美軍人員受傷，但目前情況穩定。

官員指出，第二次襲擊發生在當地深夜11時23分左右，「有3架單向攻擊無人機瞄準綠村（Green Village）襲擊，其中2架被聯軍防空系統擊落。」消息人士表示，綠村是美國在敘利亞東北部的900人軍事基地，這次襲擊未有人員傷亡，但一棟建築物受損。

同樣在24日的稍早，也有10枚火箭彈襲擊綠村，美方聯軍並無人員或財產損失，但其中一枚偏離軍事設施5公里的火箭彈擊中民宅，造成當地2名婦女與2名兒童受傷。

此前，一架疑似伊朗無人機23日襲擊美方駐敘利亞人員居住的設施，造成一名美國承包商死亡、5名美軍與另一名美國承包商受傷，拜登下令空襲反擊後，擊殺11名親伊朗武裝份子。《紐約時報》引述2名美國官員指出，基地23日遇襲時主要防空系統「沒有完全運作」，不禁讓人懷疑究竟是襲擊者發現並利用了這個漏洞，還是碰巧在那個時間點派出無人機。

►美軍剛擊殺11伊朗武裝分子　基地遭火箭彈狂轟

►美軍駐敘遇襲反擊「空襲武器庫」　殺死8親伊朗武裝份子

►美軍事基地疑遭伊朗無人機襲擊1死6傷　拜登下令空襲反擊

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
潑汽油縱火燒「洗澡女兒」！　惡父下場曝
最辣議員也病！16萬人狂拉肚子　醫點2行為：容易中
20年回憶再見！　東區「京星港式飲茶Part2」熄燈
獨／高中生燦笑模樣曝　練琴喊「我要彈到很棒很棒」
去年才買房！他搭「升息列車」哭了　專家3招顧荷包
ET民調藍綠對決！他小贏2百分點　「柯粉」成關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床　只為深入左派組織

英特爾聯合創辦人摩爾逝世　享耆壽94歲！提出半導體「摩爾定律」

美國巧克力工廠爆炸起火！建築物「夷為平地」　民宅感受劇烈搖晃

「神秘深紅色生物」吞噬消防栓！專家學者無解　網嚇：如影集情節

美軍擊殺伊朗11人「基地再遭2波轟炸」釀1傷　疑防空系統有漏洞

QS世界大學學科排名曝！台灣「退步幅度」亞洲第2　全國前4強出爐

宏都拉斯副外長證實:曾向台灣請求金援606億元

拜登：中國尚未運交武器給俄羅斯

美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

無視歐洲銀行業利空　美股翻紅132點、台積電ADR跌1.86%

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床　只為深入左派組織

英特爾聯合創辦人摩爾逝世　享耆壽94歲！提出半導體「摩爾定律」

美國巧克力工廠爆炸起火！建築物「夷為平地」　民宅感受劇烈搖晃

「神秘深紅色生物」吞噬消防栓！專家學者無解　網嚇：如影集情節

美軍擊殺伊朗11人「基地再遭2波轟炸」釀1傷　疑防空系統有漏洞

QS世界大學學科排名曝！台灣「退步幅度」亞洲第2　全國前4強出爐

宏都拉斯副外長證實:曾向台灣請求金援606億元

拜登：中國尚未運交武器給俄羅斯

美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

無視歐洲銀行業利空　美股翻紅132點、台積電ADR跌1.86%

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

300萬賓士GLC毀了！國道開啟ACC沒看路　內側道追撞緩撞車

一圖看一周降雨分布！連3天全台炸春雨　「2地防猛烈雨彈雷電」

公務員外遇2女同事　妻公事包挖出「5包壯陽藥」爆氣反擊

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床　只為深入左派組織

不買房跟車了！30歲男決定躺平　網驚見「1條件」：屌打一堆人

「鹽酥雞女神」人脈超廣！KTV一條龍服務　他親睹：政府首長規格

武陵農場桃花盛開了！整片粉色花海超夢幻　最佳賞花期曝光

警察夫包養報案女「1月只給6千還賴帳」　妻看爆料社團崩潰怒吉

毒犯遇警查見毒物拔腿就跑　赤腳追逐1公里敵慘遭壓制

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

新加坡航空貨艙起火急降香港國際機場

TikTok資安爭議　美議員：難道要等台灣被扣扳機才禁止？

美軍事基地遇襲1死6傷　拜登下令空襲反擊

美加領袖聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

盧安達飯店英雄原型獲減刑將出獄

幣安大當機現貨交易一度暫停　比特幣下跌2%

無視歐洲銀行業利空　美股翻紅132點

烏疾呼速供武器　北京想親俄和事佬立場受質疑

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

保護資安 法國禁公務員使用TikTok等娛樂程式

宏都拉斯副外長證實:曾向台灣請求金援606億元

「神秘深紅色生物」吞噬消防栓！專家學者無解

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

更多熱門

相關新聞

TikTok資安爭議　美議員：難道要等台灣被扣扳機才禁止？

TikTok資安爭議　美議員：難道要等台灣被扣扳機才禁止？

TikTok資安爭議引發廣泛關注，美國參議院情報委員會主席華納昨天受訪時說，「我們難道要等到習近平和中國說：『我已經準備好扣扳機入侵台灣』」，才來禁止TikTok？

大陸「1000N連續旋轉爆震發動機」試車成功

大陸「1000N連續旋轉爆震發動機」試車成功

川普被捕、普丁繫獄？AI生成圖像恐助長假新聞氾濫

川普被捕、普丁繫獄？AI生成圖像恐助長假新聞氾濫

道瓊開盤下跌100點　德意志銀行暴跌引發憂慮

道瓊開盤下跌100點　德意志銀行暴跌引發憂慮

美軍剛擊殺11伊朗民兵　基地遭火箭彈狂轟

美軍剛擊殺11伊朗民兵　基地遭火箭彈狂轟

關鍵字：

伊朗親伊朗分子駐敘利亞美軍美軍基地美軍防空系統軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

AV女優拍片「突大量血崩」！　

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

1歲女抓餐盤遭燙傷！媽怒控牛丼連鎖店

高中生遭6師長霸凌亡　台中校方促進會286字回應了

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面