美核電廠爆第2起外洩　「放射性氚水」進入地下水

▲與去年外洩事件不同的地方在於，已有少量汙水進入地下水。圖為蒙蒂塞洛核電廠。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國明尼蘇達州一座核電廠2022年11月發生150萬公升含有放射性氚的汙水洩漏事故，直到上周才對外公開此事。然而這間核電廠22日再度發生洩漏事件，少量廢水進入地下水，廠區關閉進行維修。這是該廠不到一年發生的第二起外洩事故，核電廠營運單位Xcel能源公司（Xcel Energy）已於23日晚間證實此事。

綜合FOX 5 New York等報導，蒙蒂塞洛核電廠（Monticello）本周新的洩漏量估計約為數百加侖，規模遠低於去年11月洩漏的40萬加侖（約150萬公升）。如今Xcel能源公司要關閉核電廠，進行維修解決外洩問題，「儘管洩漏事件不會對大眾或環境構成威脅，但我們認為最好的辦法是立即關廠維修，也將持續與州、聯邦、市、郡合作，且將進行通報」。

在去年11月首次發現洩漏時，Xcel能源公司進行短期修復，從洩漏管道收集水，將其重新運送至工廠再利用。這項解決方案旨在防止新的氚進入地下水，直到4月中旬定期停工期間來安裝替代管道。然而廠區22日監測設備顯示，已有少量汙水進入地下水；相關人員發現，臨時解決方案已無效，無法回收到所有洩漏的水。

Xcel能源公司說明，外洩的水仍被控制在現場，並沒有在當地飲用水中檢測到。相關人員透露，截至目前，回收約32%外洩的氚。氚是一種放射性的氫同位素，是核電廠運行中常見的副產品，它會釋放一種微弱的β輻射，在空氣中傳播不遠，不能穿透人體皮膚。

明尼蘇達州當局23日表示，已得知新外洩事件，並無證據表明洩漏事件目前或即將對大眾構成風險，將持續監測地下水樣本，如有緊迫風險將立即通知大眾。