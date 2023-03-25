健身房遭「半夜檢舉、稽查」！館長怒PO監測器　網驚1數值超標

▲館長的健身房遭半夜檢舉。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／鄺郁庭報導

「館長」陳之漢去年11月在直播中曾指出，健身館遭查稅、稽查室內空氣品質，之後便著手裝設空氣濾淨器，目前還在改善限期內。結果在昨（24）日直播中，他提到有人又在半夜檢舉這個「老問題」，無奈給出場館加裝濾淨器管線的影片，還秀新莊館空氣品質監測器，引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板爆卦，「館長成吉思汗新莊館半夜被環保局稽查」，說館長下播前提到有人半夜檢舉，引發議論，「半夜去突擊稽查……太拚了吧」、「問問館長最近惹誰了，跟健工的官司是不是打得很不順，被檢舉了」、「到底是為什麼被檢舉啊」、「稽查是沒啥啦，但是半夜3點？」不過，也有人指出，只要有人檢舉，環保局就得出動，「本來就24小時輪班執勤。」

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另外，館長直播中還秀出「成吉思汗新莊館室內空氣品質監測系統」的畫面，表示這套系統就要花3、4百萬，但可以隨時看到場館內的溫度、濕度、二氧化碳、PM2.5、PM10及甲醛數值。

結果，原PO卻發現，甲醛一欄顯示「0.21ppm」，但安全標準應為0.08ppm（1小時平均值），不禁直呼，「館長在直播PO的新莊館空氣品質監測器超標，原來是甲醛超標啊！我還以為是二氧化碳超標呢！」有人也留言，「是在幹嘛怎麼會有甲醛」、「甲醛超標，哇靠」、「他484剛裝潢還是上油漆？」「過敏兒路過，表示聞甲醛會嚴重過敏」、「裝潢問題？」