館長改賣「脆皮燒肉」160元！快閃5天限量150份　時間地點曝光

▲館長改賣單份脆皮燒肉。（圖／翻攝自館長FB）



記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢投下千萬元，開「TRUE飯」便當店，跨足餐飲業，其中招牌「脆皮燒肉飯」要價220元，日前試賣會掀起熱議，不少人吃完後大讚，敲碗再賣一次，對此，館長宣布，改賣單份的脆皮燒肉，4兩售價160元，每日限量150份，限時5天，賣完為止。

館長昨（24）日在臉書發文，由於大家熱情敲碗，決定在成吉思汗林口館，快閃販售「單份的脆皮燒肉」，給大家試試口味，每份燒肉重量有4兩，日期為3月27日到31日，晚上6時開賣，限時5天，每日限量150份，每人限購3份，「是真的非常好吃啦～請大家多多支持！」

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消息曝光，引起網友討論，「很想吃阿館的便當」、「真的好想吃」、「雖然還沒開始，但怎麼有一種看得到買不到的預感」、「打鐵趁熱，連5天吃起來」、「最頂的啦，一定支持」、「1人3份很快被買光」。還有吃過的網友哀號，「怎麼沒有安排一天星期六場的，台北市的我也想再吃一次」。

許多中南部的網友大喊，「什麼時候輪到台中店！？我想要吃」、「台南台南台南！我要吃」、「期待桃園開賣」、「台中敲碗」、「高雄拜託」、「屏東也來一下」。

▲網友大讚物超所值。（圖／翻攝自館長FB）

事實上，館長本月18日於三重試賣「脆皮燒肉餐盒」，限量120份，開賣前2小時，就有許多粉絲在現場排隊；有網友開箱餐盒，吃完後大讚「很飽，份量超多」，便當內有4項菜色，高麗菜、筍絲、綠色蔬菜和香腸，不僅如此，還有滿滿的榨菜、碎滷肉，以及一顆完整的滷蛋，燒肉則是另外用盒子裝，目測約有10塊以上的肉，份量很足夠。