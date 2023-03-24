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誰是演藝圈清流？　鄉民點名1歌手「真的難得」：曾偷偷捐百萬

▲▼費玉清2019告別演唱會 最終場。（圖／記者張一中攝）

▲費玉清。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「小哥」費玉清2019年底宣布封麥引退，讓不少歌迷感到不捨。近日就有網友好奇拋問，費玉清好像都沒有什麼負面新聞，算不算是演藝圈清流？貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「費玉清是不是演藝圈清流呀」為題發文表示，很多人都覺得演藝圈是大染缸，但費玉清卻幾乎沒有負面消息，甚至還有不少藝人常說小哥好話，費玉清算不算是演藝圈清流？

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貼文一出，不少網友留言表示，「有些生活單純的人就比較沒負面新聞」、「朱學恒說他在Makiyo案偷偷捐百萬給司機」、「沒什麼負面新聞的藝人真的難得」、「龍兄虎弟超好笑」、「很好的人，常常為善不欲人知」、「也沒有什麼架子，在中國的節目也會跟來賓一起同樂」。

還有網友提到，「他的黃色笑話也是一絕」、「黃色（笑話）看人講，費講沒事的」、「講黃色笑話不會顯得猥瑣的藝人」、「講黃色笑話很好笑」、「正向到講黃色笑話完全不猥褻」、「講黃色笑話不噁心、猥褻的應該只有他一個人了」。

Makiyo毆打司機後，朱學恒透過臉書粉專表示，「剛剛小哥費玉清的經紀人溪小姐打電話來說，她說小哥要捐一百萬。」當時就有不少網友大讚，「小哥真是演藝圈清流，有實力、不炫富又低調，生活又單純」、「小哥不但歌聲優美，心也美」、「非常感謝小哥的善心」。

不只如此，費玉清先前也曾透過經紀人低調捐款，截至2021年，台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」已收到超過600萬元。台南的徐園長護生園也有PO過費玉清捐贈100萬元的收據，讓善舉因此曝光。

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