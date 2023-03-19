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吃屎哥挨罵生氣了！臉書嗆館長「3天內登門道歉」：我說到做到

▲▼吃屎哥嗆館長「3天內登門道歉」。（圖／翻攝臉書、TikTok／飆悍、吃屎哥）

▲吃屎哥嗆館長「3天內登門道歉」。（合成圖／翻攝臉書、TikTok／飆悍、吃屎哥）

記者柯振中／綜合報導

爭議網紅「吃屎哥」游兆霖日前衝入T1職籃比賽現場，引起不小騷動，脫序的行為遭酸爆，網紅「館長」陳之漢也看不下去。沒想到，吃屎哥被館長罵了以後，竟然也動了真火，跑到臉書貼文底下嗆聲，要求對方3天內登門道歉，否則「我就要去林口館運動了」，嗆聲說法再度引發討論。

吃屎哥18日前往T1職籃的雲豹主場，比賽過程中突然衝上場，脫序的行為遭到罵翻。雲豹球員「魔獸」霍華德也感到十分傻眼，直言這種行為相當危險，希望不要再跑到球場上。

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▲▼吃屎哥嗆館長「3天內登門道歉」。（圖／翻攝臉書、TikTok／飆悍、吃屎哥）

▲吃屎哥最近又做出不少脫序行為。（圖／翻攝TikTok／吃屎哥）

對於吃屎哥的行為，館長也在臉書痛批，脫序的行為「死不悔改」，而且「跟當年一樣欠揍」。沒想到，館長的貼文發出後，吃屎哥竟然又在底下回嗆，「汁汗（之漢）你現在什麼咖，發文消費我什麼意思？我勸你三天內登門道歉，不然我就要去林口館運動了。你不是個咖，燒肉飯難吃死了，我現在比你紅。你老了，我說到做到」，語氣相當囂張。

事實上，吃屎哥2019年曾經上門找館長單挑，當時2人以MMA標準規則標準規則對戰，當時的比賽吃屎哥被打得連番求饒，沒想到如今又再度嗆聲館長，讓人為他的人身安全捏一把冷汗。

 

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