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鳳梨見吃屎哥「挑釁留言」怒了！給14字忠告勸：你乖一點

▲▼鳳梨嗆吃屎哥。（合成圖／翻攝吃屎哥TikTok、翻攝鳳梨臉書）

▲鳳梨勸吃屎哥「乖一點」，不要做一些有的沒的。（合成圖／翻攝吃屎哥TikTok、翻攝鳳梨臉書）

記者柯振中／綜合報導

爭議型網紅「吃屎哥」游兆霖連2天大鬧籃球賽場，又嗆「館長」陳之漢「勸你三天內登門道歉」，脫序行為引起許多討論。對此，網紅「鳳梨」吳泓逸似乎也看不下去，在吃屎哥挑釁的貼文下方回嗆「乖一點」，顯然已經受夠了這些鬧劇。

吃屎哥連續兩天大鬧籃球賽場，分別在台灣T1職籃、P. LEAGUE+職籃比賽時闖入場內，最後被保全驅離，離譜的行為引起不少爭議，也因此遭到網友撻伐。

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▲▼鳳梨嗆吃屎哥。（合成圖／翻攝吃屎哥TikTok、翻攝鳳梨臉書）

▲吃屎哥近日做出爭議舉動，又在臉書上嗆館長，網紅鳳梨也看不下去。（圖／翻攝鳳梨臉書）

對於這些行為，館長感到十分無奈，於是發言開酸，「吃屎的死不悔改欸！跟當年一樣欠揍。」而館長的貼文曝光後，吃屎哥也不甘示弱，在下方留言回嗆，要求對方「3天內登門道歉」，否則他會到林口館運動，更是狂罵「你不是個咖，燒肉飯難吃死了。我現在比你紅、你老了。我說到做到」，似乎完全沒在怕。

對於吃屎哥連日來的挑釁行為，不少人留言痛斥，「 敢不敢跟阿館Round2再來一場？有沒有尬事就在看這一次了，加油」、「還想被踢」、「看來你的九陰白骨爪cd已經縮短時間了，有信心不被斷招？」此外，鳳梨叔叔看見了吃屎哥的言論，也跑到下方勸道，「我勸你不要整天舞豬舞狗，乖一點」，顯然已經受夠了對方連日來的脫序行為。

 

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