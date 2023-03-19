　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃屎哥連2天鬧場職籃！館長開罵：死不悔改，跟當年一樣欠揍

▲▼館長打吃屎哥游兆霖。（圖／翻攝館長YouTube直播）

▲吃屎哥4年前嗆聲館長單挑，現在被館長開罵「死不悔改」。（圖／翻攝館長YT直播）

網搜小組／鄺郁庭報導

網紅「吃屎哥」昨（18日）在T1職籃比賽中衝上場，被警察及工作人員抬離球場，沒想到他今日改鬧場PLG聯盟，在高雄鋼鐵人作客出戰桃園領航猿賽事中，於上半場剩下5分19秒闖進場內。舉動引來「館長」陳之漢發文開罵，「死不悔改欸！跟當年一樣欠揍」。

館長稍早在粉專「飆捍」開罵，「吃屎的死不悔改欸！跟當年一樣欠揍。」其他網友紛紛留言，「當年揍太小力了，讓他有機會跑來跑去」、「當年揍太輕了」、「沒辦法，球員們又不能群毆他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，吃屎哥17日在抖音發出影片，對「魔獸」霍華德宣戰，「我是台灣灌籃大賽冠軍，魔獸是NBA（灌籃）大賽冠軍，我吃屎哥要跟你宣戰。」還突然點名館長，「包括館長也一樣都不是一個咖，我要跟你們宣戰！宣戰！」隔一日就到桃園永豐雲豹主場闖上球場。

結果，今日PLG聯盟高雄鋼鐵人作客出戰桃園領航猿，上半場第二節剩下5分19秒時，他揮舞外套闖進場，露出穿在內的NBA太陽隊球衣。場邊工作人員見狀趕緊帶出，球迷也報以噓聲趕他出場。隨後PLG公告，「聯盟決定該球迷終生不得進入PLG各個場館看球。」

事後，吃屎哥在臉書發文貼出他亂入PLG的片段，「聲東擊西偷襲林書豪，黑人陳建州不用來襯（蹭）我人氣，把我抓出去遞名片給我，希望合作！」另外，他稍早還PO了一張BLACKPINK演唱會門票的照片，宣稱「今天我要去挑戰Blackpink」、「你們這些乞丐酸民買不到票」，不過在鬧場PLG後表示「你們這些笨蛋都被我騙了，照片我偷來的！」

 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
教練示範垂降「墜13F慘死」　學員全程目睹
羅志祥唱一半情侶吵架　霸氣吐金句...全場炸了
吃屎哥連2天鬧場職籃！　館長開罵了
名媛看BLACKPINK「讓2女兒站椅子跳」　慘被罵沒品
《大學生》女星愛犬誤食農藥　當場口吐白沫
《棒棒堂》Monkey交往女網紅！　激吻放閃
找錯錢？離開後被控「少了100元」　挨告侵占

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

才曝光頭貼！輔大陳若儀又「公開無緣小姑名字」怒罵：吃人夠夠

吃屎哥連2天鬧場職籃！館長開罵：死不悔改，跟當年一樣欠揍

明起熱翻上看35度！周末鋒面逼近轉涼　1條件「中南部有望解渴」

台南嬤6萬顆高麗菜「1顆賣10元」　網瘋轉響應！背後原因超痛心

缺蛋行銷戰！　茶行3天送出2400顆雞蛋「業績飆5成」

第13屆台南市長盃全國圍棋錦標賽登場　近千人競技

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

台中30年漫畫屋不熄燈！新團隊接手　熟客謝老闆電話一通先哭了

快訊／今本土+8209！明0+n上路　今確診民眾仍需隔離5天

用另一種方式延續生命！愛子到院已腦死　志工父代捐器官遺愛

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

從椅子上跌下！媽帶吉娃娃收驚　牠滿臉問號...網：師姐手指安好？

炒飯正妹爆紅「內幕藏2年」　推手圤智雨認：我操刀設計

百萬車停白線被怒敲後照鏡！　外送員恐噴「2萬元＋毀損罪」

陳冠叡跳《Butterfly》絕美舞蹈被讚像蝴蝶　練習時卻被導師說像生病?!

獨／BMW台68惡意撞擊！重機遭撞爛　騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

才曝光頭貼！輔大陳若儀又「公開無緣小姑名字」怒罵：吃人夠夠

吃屎哥連2天鬧場職籃！館長開罵：死不悔改，跟當年一樣欠揍

明起熱翻上看35度！周末鋒面逼近轉涼　1條件「中南部有望解渴」

台南嬤6萬顆高麗菜「1顆賣10元」　網瘋轉響應！背後原因超痛心

缺蛋行銷戰！　茶行3天送出2400顆雞蛋「業績飆5成」

第13屆台南市長盃全國圍棋錦標賽登場　近千人競技

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

台中30年漫畫屋不熄燈！新團隊接手　熟客謝老闆電話一通先哭了

快訊／今本土+8209！明0+n上路　今確診民眾仍需隔離5天

用另一種方式延續生命！愛子到院已腦死　志工父代捐器官遺愛

力挺鄭志龍！林書豪回歸身體沒事卻嘆氣：我不會亂誇教練

看BLACKPINK整場被擋怨聲四起！　她逆風：憑什麼要搖滾區的人坐下

網傳「香菇白蘿蔔湯防癌」！營養師闢謠　吃太多反害1病

烤好了叮一聲跳起來　「柴柴吐司」飛出睡窩滿臉懵：做惡夢了

教練示範垂降「狂墜13層樓高」當場摔死　學員全程驚恐目睹

金氏世界紀錄長舌男　大展舌技「移除5個疊疊樂積木」再創佳績

經典賽初體驗有感　林岱安目標全面：突破打擊弱點

巴士墜橋摔3層樓！孟加拉高速公路車禍19死　車身慘剩半截

蔡英文20日接見英國會小組主席　能源轉型、離岸風電兩國合作緊密

印度工人被「馬鈴薯堆」活埋！至少14人死亡　現場畫面曝光

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

13:12發生「規模4.2地震」！最大震度3級

國小兒酸爸爸　沒錢為什麼生我

不滿農委會凍漲令　全台蛋商公會醞釀「雞蛋無限期休市」拒絕報價　

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

帥哥下體流綠白色分泌物　醫：比八點檔更戲劇

館長220便當試賣　7菜色曝！他吃1口推爆：肉很讚

自立青年、孝女照顧獨居媽　難覓共苦對象

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

金星入金牛！　4星座愛情、事業都得意

日月潭降至56%！「神秘黑洞」曝光了

BLACKPINK門票綁Gogoro不拆賣　粉絲急喊要

更多熱門

相關新聞

吃屎哥亂入T1「要跟魔獸宣戰」　球迷傻了

吃屎哥亂入T1「要跟魔獸宣戰」　球迷傻了

T1職籃昨（18日）賽事出現亂入插曲！桃園永豐雲豹主場對上高雄全家海神一戰，第3節剩下3分49秒時，一名球迷突然衝上球場，身分是言行頗受爭議的網紅「吃屎哥」。但他亂入的原因為何？就有人發現，吃屎哥在比賽前一天，曾在抖音發片宣戰「魔獸」霍華德，要跟對方比灌籃，直呼魔獸不是他對手。

雲豹拿酷何時開箱　劉嘉發給答案

雲豹拿酷何時開箱　劉嘉發給答案

亞歷山大回鍋　海神主帥親曝主因

亞歷山大回鍋　海神主帥親曝主因

T1職籃球迷衝進場　魔獸：太危險

T1職籃球迷衝進場　魔獸：太危險

徐巧芯合體館長直言國民黨「不想被統一」

徐巧芯合體館長直言國民黨「不想被統一」

關鍵字：

吃屎哥T1職籃球場館長PLG亂入鬧場

讀者迴響

熱門新聞

羊肉爐老闆打死常客　肢解放冰箱每天賣

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

BLACKPINK全被擋！瑤瑤求坐下遭嗆

直擊／草蜢強碰BLACKPINK開唱　蔡一傑當場哭了

墜入基隆河前10秒！唯一倖存空姐曝「機內異常寂靜」

直擊／草蜢開唱「綜藝天王」衝上台嗆：神經病！

快訊／賈永婕站BLACKPINK第一排擋視線被轟！　淚還原現場道歉了

韓女團成員「後台更衣」影片外流！

快訊／阿婆灣重機與貨車碰撞　騎士搶救中

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

花9千買BP門票被擋門外！金曲歌后怒控主辦

遭疑買BLACKPINK黃牛票「被騙還怪主辦」　李愛綺：是正當管道

BLACKPINK演唱會「3沒品亂象狂爆」！2女星也受害

根本看不到BLACKPINK！歌迷「起立狂拍」郭書瑤抱怨

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」
台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面