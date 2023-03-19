吃屎哥連2天鬧場職籃！館長開罵：死不悔改，跟當年一樣欠揍

▲吃屎哥4年前嗆聲館長單挑，現在被館長開罵「死不悔改」。（圖／翻攝館長YT直播）

網搜小組／鄺郁庭報導

網紅「吃屎哥」昨（18日）在T1職籃比賽中衝上場，被警察及工作人員抬離球場，沒想到他今日改鬧場PLG聯盟，在高雄鋼鐵人作客出戰桃園領航猿賽事中，於上半場剩下5分19秒闖進場內。舉動引來「館長」陳之漢發文開罵，「死不悔改欸！跟當年一樣欠揍」。

館長稍早在粉專「飆捍」開罵，「吃屎的死不悔改欸！跟當年一樣欠揍。」其他網友紛紛留言，「當年揍太小力了，讓他有機會跑來跑去」、「當年揍太輕了」、「沒辦法，球員們又不能群毆他。」

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據悉，吃屎哥17日在抖音發出影片，對「魔獸」霍華德宣戰，「我是台灣灌籃大賽冠軍，魔獸是NBA（灌籃）大賽冠軍，我吃屎哥要跟你宣戰。」還突然點名館長，「包括館長也一樣都不是一個咖，我要跟你們宣戰！宣戰！」隔一日就到桃園永豐雲豹主場闖上球場。

結果，今日PLG聯盟高雄鋼鐵人作客出戰桃園領航猿，上半場第二節剩下5分19秒時，他揮舞外套闖進場，露出穿在內的NBA太陽隊球衣。場邊工作人員見狀趕緊帶出，球迷也報以噓聲趕他出場。隨後PLG公告，「聯盟決定該球迷終生不得進入PLG各個場館看球。」

事後，吃屎哥在臉書發文貼出他亂入PLG的片段，「聲東擊西偷襲林書豪，黑人陳建州不用來襯（蹭）我人氣，把我抓出去遞名片給我，希望合作！」另外，他稍早還PO了一張BLACKPINK演唱會門票的照片，宣稱「今天我要去挑戰Blackpink」、「你們這些乞丐酸民買不到票」，不過在鬧場PLG後表示「你們這些笨蛋都被我騙了，照片我偷來的！」