館長揭便當試賣成果　抓30%利潤「剩3%」！檢討2點PTT酸爆

▲館長18日限量販售脆皮燒肉餐盒。（圖／翻攝自館長FB）

網搜小組／鄺郁庭報導

「館長」陳之漢跨足餐飲業，18日中午限量販售120個220元的脆皮燒肉餐盒，相比他8日自己開箱的菜色，一格配菜「醬滷豆干」換成了「筍乾」，另外還多在飯上澆了肉燥。對此，館長20日在直播中表示，原本預計賣便當抓30%利潤，結果限量販售那一場只剩3%，因為筍乾跟豬肉都太貴，引發議論。

有鄉民先後在PTT的八卦板（Gossiping）問卦，「館長的燒肉做10條丟掉3條」、「館長在三重館賣的便當成本暴增50塊+」，文中指出，「館長說他的燒肉報廢率3成，100條做出來有30條是丟掉的」、「三重館賣的便當，豆干改用了筍乾，利潤只有賺3%，因為筍乾的成本是豆干的2倍，從之前220成本160，暴增到成本210左右。」

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實際回放20日直播，館長其中一段先提到，脆皮燒肉飯以後不一定會賣220元，有可能會更貴，如果豬肉、雞蛋、雞肉等食材都沒漲就算了，但現在都貴到誇張，而他的便當都有這些材料。館長又說，其實也是有可能降價，賺少一點沒關係，反正就是抓30%的利潤，認為量大應該就能賺，可若食材一直漲，就不可能維持220元。

館長另一段則談及便當成本，光是一個「便當盒」就要5塊，但他覺得大又有質感、菜格也深，所以青菜可以吃得很爽。講到青菜，他話鋒一轉向觀眾報告，會把配菜「筍乾」改掉，直呼筍乾最近太貴，真的不合成本。

▲館長先前在直播中比對普通便當紙盒和自家便當盒大小。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

他指出，「上次三重館的便當，利潤只剩3%」，因為筍乾成本是豆干的2倍，加上豬肉漲價，耗損率又高，烤100條就打掉30條，那些都是錢。但他強調，淘汰掉的30條，其實切出來還是好吃，可團隊標準認為不能出，這部分會持續改進。

對此，鄉民紛紛感到傻眼，「投入千萬研發，良率這麼差？」「我是老闆就幹死這些員工，產出率超低」、「無塵室等級，良率卻這麼低？」「三趴利潤，打死我都不信，風險太高了」、「阿館真的佛，良率70%的燒肉+筍乾，還要算上人事／店租／水電／發票／選手贊助，只賺一點點錢」、「奇怪，筍乾超便宜啊！他去哪批貨的」、「成本100的筍乾一定很頂。」