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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨總統徵召下周起約見這3人　張亞中連提10問

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨日前宣布，2024年總統人選將採徵召方式，人選預計6月出爐。此外，國民黨祕書長黃健庭昨日（24日）與孫文學校總校長張亞中會面，討論徵召事宜，黨中央也預計將自下周起陸續約見中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜以及鴻海創辦人郭台銘。

趙少康、侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

▲國民黨中央下周起將陸續約見趙少康、侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

國民黨主席朱立倫22日主持中常會時宣布，經徵詢各地方首長、立院黨團成員及黨內先進意見，大家一致認為總統人選應該採取徵召方式辦理，以團結勝選，避免爭議。國民黨文傳會主委、立委洪孟楷也表示，總統跟立委的提名是「雙軌並行」的，立委分三階段提名的時程，也會同時進行徵召作業，期待在6月18日時能讓藍營的「母雞」跟「小雞」同時亮相。

國民黨祕書長黃健庭24日與孫文學校總校長張亞中進行會面，雙方談到國民黨2024總統大選的徵召事宜。除此之外，黨中央將自下周起陸續約見趙少康、侯友宜以及郭台銘。

▲▼ 張亞中 。（圖／記者崔至雲攝）

▲張亞中認為，國民黨採用徵召制度，相關規劃至今卻還沒有定論。（圖／記者崔至雲攝）

不過，張亞中在會談結束後舉行記者會並表示，民進黨的賴清德在宣布將投入2024總統大選之後，積極展現新布局，國民黨卻連徵召的具體時程都還不明朗，想要贏下2024大選，必須讓選民認識到，國民黨在國家重大議題上有理念、有方向、有政策、能落實，以此思路為基礎，再配合最強參選人，國民黨才有可能贏得選舉。

張亞中直言，黨中央不惜破壞制度以徵召取代初選，雖然不理解，但既然黨中央心意已決，他也決定列出以下10個建議與問題，希望全黨體諒他愛國愛黨的良藥忠言，一起努力贏得2024大選。

一、沒有黨員參與的「徵召」，等於排除掉黨員權益，如何、用什麼理由與方法再要求黨員團結？

二，可便宜行事的本黨，如何能夠取信非綠力量合作？

三、上次可以辦初選，這次就不辦。上次敗選的原因是因為初選嗎？為何辦初選就會產生爭議、破壞團結，而徵召就不會有爭議、可以促進團結？

四、主席說有徵詢縣市首長與民意代表。黨員的意見是否就不重要了？本人為目前為本黨唯一已宣布之參選人，一個月前已兩次求見黨主席表達意見，但均未有結果。為何不願意與本人溝通？

五、未來徵召時，本黨已有特定屬意被徵召人選，還是必需經過一定的公平公正公開程序產生？

六、如果尚未有特定人選，未來會用什麼様的標準與程序來決定誰是最強的？

七、徵召的具體時程為何？何時進行民調評估？大約在何時？

八、本黨是否還重視理念、論述、政策？候選人的相關能力是否也納入評估？是否要讓一般人民公開了解其相關能力？針對以上第六、七、八點，黃祕書長表示，目前黨中央並没有規劃。

九、「徵召」為黨中央之權宜之計，惟用「徵召」就可解決目前本黨的問題？如果在參選登記前，被徵召者民調仍拉不高，如何處理？是否再次徵召？

十、2024大選的結果會影響國家前途，本黨的未來。「程序正義」為所有制度得以順利運作的核心，因為徵召是黨主席的獨斷決定，由徵召產生的總統候選人，如果不幸敗選，誰要負責任？如何負？僅辭職而已嗎？

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