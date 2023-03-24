快訊／費鴻泰還原時間序！暗指「徐巧芯的人」先登記　徐：我不認識

▲費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市立委第一階段初選登記今（24日）下午4時截止，信義、南松山選區共6人登記參選，除該選區現任立委費鴻泰、北市議員徐巧芯外，還有兩人的助理，形成參選大爆炸。對於徐巧芯稱「對方登記我們也只能登記」，費鴻泰晚間以時間序還原經過，指出國民黨青工會總會長滿志剛協助一家麵攤老闆張宏森登記，而這三人11日才一同發雞蛋；只是徐巧芯回應，她完全不認識張老闆。

媒體人朱凱翔經營的臉書粉專「演了新聞台」24日下午指出，「國民黨松信立委初選殺破頭！六人登記參選。除了費鴻泰，徐巧芯兩位，還包括費鴻泰兩位助理，以及徐巧芯助理一名。」徐巧芯則以「特別聲明」在貼文底下回應，「現場我們是表達辦公室的成員不該登記，但如果對方登記我們也只能登記，結果他們就登記了兩個辦公室主任。然後就參選爆炸了。」

針對為何兩位助理要登記選立委？費鴻泰晚間在臉書說，事出必有因，讓「照片」和「時間序列」說真話：3月23日下午2時45分，他的太太王怡心代理他（編號：1）完成登記；今上午11時半徐巧芯（編號：2）完成領表、登記；同日下午2時50分，滿志剛代理一家麵攤老闆張宏森（編號：3）領表，而徐巧芯早於3月11日與滿志剛在張的面鋪共同發送1000顆雞蛋。

費鴻泰繼續指，3月24日下午3時50分滿志剛代理張宏森辦理登記，3時53分他的辦公室助理閻景榕（編號：4）領表、登記，接著是徐巧芯的辦公室陳暉（編號：5）領表、登記；4分鐘後，費的辦公室主任許原榮（編號：6）領表、登記。下午4時國民黨台北市黨部關門截止登記。

對此，徐巧芯在費鴻泰臉書回應，「委員您好，您可能太敏感以至於誤會了，跟您澄清一下：我當時應邀小滿去這家店發過雞蛋，但完全不認識張老闆，包括他叫什麼名字都不知道。甚至當天沒跟他說到話（好像只在離開的時候禮貌地跟老闆說了謝謝），我也沒有他的聯絡方式，更從來沒有跟他聯絡過。」