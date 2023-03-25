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侯友宜5原因支持度崩潰！缺韓國瑜1特點　邱毅：國民黨幾乎輸定

▲侯友宜、韓國瑜 挺議會新人「水龍頭連線」。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、韓國瑜。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

新北市長侯友宜去年在九合一大選表現突出，是國民黨2024可能推派的熱門人選之一，不過近日他的民調輸給民進黨主席賴清德，也不如民眾黨主席柯文哲。國民黨前立委邱毅則點出5個原因，直指「要及早找替代人選了，盧秀燕和韓國瑜都是不錯的考量」。

邱毅昨日在臉書發文表示，侯友宜的民調被柯文哲追上，落後賴清德12個百分點左右，他認為若情況無法及時改善，「這次大選國民黨幾乎是輸定了」。

▲朱立倫、侯友宜共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜、朱立倫。（資料圖／記者許靖騏攝）

邱毅分析侯友宜選情告急的5個原因，包括：

一、侯友宜對國民黨始終若即若離，尤其是南投立委補選時，侯友宜缺席選前之夜，被國民黨支持者視為戰犯。

二、侯友宜明明想投入大選，檯面上卻又不表態，和現在乾脆明快的選舉文化格格不入，讓支持者不耐煩。

三、侯友宜缺乏接觸國際形勢、兩岸關係、經濟發展、金融市場等關鍵議題，面對媒體詢問時，回答內容空洞，「很多人將之視為草包」。

四、侯友宜比韓國瑜缺少政治魅力，再加上民進黨攻擊，侯友宜原本的人設幾乎崩塌。

五、國民黨內鬥的力量不斷，深藍系統本來就不滿侯友宜，朱立倫掌握的黨中央也時時放冷箭攻擊，戰鬥藍、知識藍系統也不滿意侯友宜拖拖拉拉的作風。

邱毅表示，國民黨要在6月下旬才決定徵召人選，侯友宜面對上述5個難關已經焦頭爛額，還要再堅持3個月，只怕到時候支持度會掉到2成以下，恐怕侯友宜也會決定不選了，「我認為國民黨要及早找替代人選了，盧秀燕和韓國瑜都是不錯的考量」。

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