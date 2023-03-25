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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中廣蓋洛普揭蔡英文施政滿意度　趙少康見1對比直呼想不通

記者黃翊婷／綜合報導

中廣24日公布最新委託「蓋洛普民調公司」進行的2024總統候選人民調結果，其中還包含政府首長施政滿意度調查。中廣董事長趙少康表示，他覺得台灣社會民眾對民進黨這些首長相對縱容，總統蔡英文滿意度達51.09％，不滿意度則是40.27％，副總統賴清德滿意度54.64％，不滿意度27.86％，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦的不滿意度也不高，蔡與其他人對比，不滿意度明顯高出許多，「所有的錯呢，『萬方有罪，罪在蔡英文』，其他人都無關，真的是這樣子嗎？」

▲參訪基隆口罩國家隊 蔡英文：推動製造業升級轉型。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲趙少康對民調中蔡英文的滿意度感到不解。（資料照／記者郭世賢翻攝）

趙少康在24日的直播中提到（16分57秒處），好像台灣社會民眾對民進黨這些首長還是相對縱容，尤其是對總統、院長這些人，根據「蓋洛普民調公司」民調結果顯示，蔡英文的滿意度為51.09％，「我怎麼也想不通」，不過蔡的不滿意度也高達40.27％，這部分從2項政策就可以看出來，分別為核能要不要延和《全動法》，反對聲音都非常高，可是民眾好像把政策跟人分開看，因此出現這樣的結果。

▲中廣發布「2023年政府首長施政滿意度調查」。（圖／中廣）

▲中廣發布「2023年政府首長施政滿意度調查」。（圖／中廣）

趙少康接著說，賴清德的滿意度為54.64％、不滿意度27.86％，另外陳建仁滿意度47.45％、不滿意度24.47％，鄭文燦滿意度44.77％、不滿意度24.22％，4名首長只有蔡英文不滿意度最高，「為什麼？（因為）大家覺得這是一個新內閣，賴清德跟蔡英文也處不好。所有的錯呢，萬方有罪，罪在蔡英文，其他人都無關，真的是這樣子嗎？」

國民黨前副主席、台北市前市長郝龍斌也表示（30分58秒處），看到政府施政滿意度的結果他也感到很意外，沒想到民進黨施政狀況這麼差，可是民進黨的首長還有五成支持度，「我比較注意的還是賴清德跟蔡英文，不滿意度很明顯的蔡英文是高於賴清德」，這代表賴清德在變成總統候選人這件事情確定以後，雖然他在台南執政期間有很多問題，包含槍擊、賄選、黑道等等，可是民眾對他還是比較寬容，甚至有明顯區隔，「這是我們國民黨必須要特別注意的」。

另外，根據《ETtoday民調雲》最新的「10大政治領袖調查」結果顯示，有71.9％的民眾認為賴清德最有潛力成為新一代政治領袖，侯友宜則獲71.8％，由於兩人差距僅0.1個百分點，無統計差異，故皆視為第一名；接著依序為高雄市長陳其邁排名第三；台中市長盧秀燕排名第四；台灣民眾黨黨主席柯文哲排名第五。第六到第十名的排名分別為台北市長蔣萬安、鴻海創辦人郭台銘、行政院副院長鄭文燦、行政院院長陳建仁與總統府秘書長林佳龍。

▼十大政治領袖調查。（圖／《ETtoday民調雲》製）

▲▼第11波十大政治領袖調查。（圖／《ETtoday民調雲》製）

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