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熊熊「1月脫逃2次」好奇逛大街！搬去德州動物園　新家挖了護城河

▲▼美國熊熊逃脫。（圖／翻攝聖路易斯動物園）

▲眼鏡熊又被稱為安地斯熊。（圖／翻攝聖路易斯動物園）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密蘇里州聖路易斯動物園（St. Louis Zoo）21日宣布，由於眼鏡熊「班恩」（Ben）上月二度逃脫，考量到這頭好奇熊熊的最大福祉，牠將被送往德州格拉迪斯波特動物園（Gladys Porter Zoo），新家會更舒服，更適合熊類棲息，還有護城河防止脫逃。

▲▼美國熊熊逃脫。（圖／翻攝聖路易斯動物園）

▲4歲的班恩充滿好奇心。（圖／翻攝聖路易斯動物園）

綜合外媒報導，2月7日，動物園開門之前，班恩被發現出沒在園區棲地之外，估計僅逃脫1個半小時，就被注射鎮靜劑帶回去。園方研判，「沒有理由相信有任何人為疏失或干預…似乎是這隻非常好奇的熊在戶外棲地的正確位置亂扳鐵絲網」，才會逃脫出來。

園方當時耗費一番工夫強化安全措施，未料僅過了2周左右，班恩又於23日破壞鐵絲網脫逃，還被民眾拍到在路上悠哉閒晃，直到50分鐘後，再度被注射鎮靜劑帶回去。在此期間，為了安全考量，所有遊客都被緊急護送至室內。

聖路易斯動物園過去從沒有熊類逃脫，園內棲地也符合美國農業部（USDA）及民間組織動物園和水族館協會（AZA）的所有標準，但他們與外部組織諮詢後，仍於21日宣布班恩即將搬家。

▲▼美國熊熊逃脫。（圖／翻攝聖路易斯動物園）

▲班恩即將搬家。（圖／翻攝聖路易斯動物園）
園方表示，班恩的「獨特個性」意味著最理想的選擇就是搬家，而格拉迪斯波特動物園設施更完善，與眼鏡熊相處的經驗也更豐富，能夠提供較佳生活環境。動物照護部副主席莫索蒂（Regina Mossotti）說，「雖然我們都很愛班恩，也希望牠可以跟我們待在一起，但我們的目標是做到對牠最好的事情。」

搬家之前，班恩住在園內的私密區域，有室內與室外空間，甚至還有游泳池。牠正在接受正向訓練，適應運輸籠，以利更順利踏上旅途。

眼鏡熊（andean bears）因為擁有一對像是眼鏡的白圈而得名，又被稱為安地斯熊。牠是現存唯一原生於南美洲的熊類，但受森林濫伐及棲地喪失影響，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為易危物種。

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