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意外發現「結婚10年夫」有血緣關係　人妻豁達繼續愛：都生3胎了

意外發現和「結婚10年夫」有血緣關係　女豁達繼續生：孩子3個了。（圖／翻攝自TikTok／realestatemommas）

▲女意外發現和丈夫有血緣關係。（圖／翻攝自TikTok／realestatemommas

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州30歲女子賽琳娜(Celina Quinones)和丈夫結婚長達17年，身為三寶媽的她自爆，做了DNA檢測後意外發現和丈夫其實是表親，可是因為孩子都生了也就不以為意，夫妻感情依然如膠似漆，勁爆故事在網路上獲得超過3百多萬人點閱。

身為房地產經理人的賽琳娜在TikTok拍片表示，「我2006年與丈夫約瑟夫(Joseph)結婚，沒想太多，生了三名小孩，結果發現我倆有血緣關係是表親」。

賽琳娜在影片中秀出和丈夫的檢測結果，其數值顯示出2人在8代之前擁有共同的祖先，影片爆紅吸引上萬網友好奇留言，「所以你們倆其實是表兄妹」、「辦婚禮時，家人也都沒發現嗎」、「仔細看發現你們其實長得很像」。

賽琳娜後來又拍片解釋，她和丈夫結婚約10年時，因為好奇彼此的家族史所以做了檢測，結果意外發現2人有血緣關係，「當時真的很震撼，可是已經有了孩子，常常會矛盾，既然我們是親戚，我們還要在一起嗎」，不過隨著時間過去2人已經接受這個事實，3名孩子也都很健康。

有許多網友也分享類似經驗，一名網友表示，她在家族聚會上和一名男子產生好感，不過在交往之前，有特別把對方帶回家見父母，確認2人不是近親才交往。另一名網友則說，她和男友交往3年，最近才發現2人其實是5代表親。

@realestatemommas #CapCut original sound - Celina

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