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14家中企列入美國「紅旗名單」　60天內要證明可疑產品用途

▲▼中國,美國,半導體禁令。（圖／路透）

▲美國政府將14家中企列入「未經核實清單」。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

日前知情人士透露，美國總統拜登4月將進一步收緊半導體設備出口中國的限制，23日就傳拜登政府已將14家中國企業列入「紅旗名單」，也就是未經核實清單。這意味著美國出口商向這些公司發貨前須經過更多、更嚴格的調查，且列表內的公司必須在60天內證明可疑產品的最終用途。

路透社報導，美國商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves）表示，「出口管制是保護美國國家安全的重要部分，我們會用盡各種方式來查明美國先進技術在全球的使用狀況。」

美國政府將無法查核產品最終用戶、最終用途，以及使用意圖的公司列入未經核實清單，被列入名單中公司須在60天內證明產品合法性、可靠性，否則將受到更高程度的出口管制。

中國駐華盛頓大使館的發言人說，中國強烈譴責美國濫用出口管制壓制外國公司的舉動，美國必須停止其「錯誤」做法，否則中國將採取必要措施維護中國公司的合法權益。

名單中有14家中國企業，包括在香港註冊的億控國際（ECOM International）和HK P&W Industry Co Ltd，另有18家來自土耳其、德國、加拿大、印尼、以色列和新加坡等國的企業也在名單中。

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