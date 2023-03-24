明起迎3天最猛雨彈！氣象局曝「解除旱象可能性」　有望迎首道春雷

▲今日北部、宜蘭降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日開始天氣轉趨不穩定，中央氣象局提醒，周六晚上到下周一是降雨最全面的時段，中部以北、東半部有較大雨勢，有機會出現今年第一道春雷，不過由於降雨仍多是集中在北台灣，因此要解除中南部旱象仍有困難，但也像是「棉花棒沾嘴唇」一樣不無小補。

氣象局預報員官欣平表示，北邊鋒面將於今明兩日逐漸通過台灣，今日降雨以迎風面的北部、東半部為主，不過雨勢也還不明顯，主要是雲量增多。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周六晚上開始受到華南雲雨區影響，降雨範圍擴大至全台灣，尤其中部以北、東半部有較大雨勢，南台灣則是多雲偶雨。周日是降雨最明顯的一天，可能出現局部短時劇烈雨勢，周一降雨稍微趨緩，但仍是各地有雨，需等到周二雨勢才會真正緩和。

周六東北季風增強，下半天開始明顯降溫，北台灣白天不到20度，低溫15、16度，中南部略有降溫，尤其是有下雨時感受較明顯，涼冷的天氣持續到下周二，屆時冷空氣減弱，氣溫回升。

至於這波降雨是否可以為中南部水庫解渴，官欣平表示，由於全台有雨，因此集水區一定會得到挹注，但因為這次的降雨仍以北台灣為主，主要旱象的中南部要真正解渴仍有困難，不過仍像「棉花棒沾嘴唇」能得到一些幫助。