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春雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C雨最猛時段曝！清明連假天氣差

▲未來五天降雨預測。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲未來五天降雨預測。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面逐漸接近，午後北部、東半部降雨機率高，周末兩天東北季風加上華南雲雨區東移，降雨範圍逐漸擴大，尤其周日雨勢最猛，屆時全台都有雨，受冷空氣影響，早晚低溫將下探至14度，北台灣高溫只剩下17度，與昨日的30度落差甚大。另預計清明連假也是以降雨天氣為主。

臉書粉專天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今日鋒面逐漸接近北台灣，午後受熱力作用影響，北部、東北部、東部開始有雨，白天高溫也跟著下降不少，北部、東北部高溫預報大約在24-26度間，中部及花東地區高溫27-30度，越往南溫度越高，到了南部地區高溫還有28-30度或以上。

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周末兩天天氣最差，華南雲雨帶將於周六下半天到周日影響天氣，周六中部、北部、東半部降雨的情況會漸趨明顯，周日全台各地都有下雨的機會，如果有發展較好的對流系統通過，也會有局部雷雨或是短時較大雨勢出現的可能性，等到周日晚上降雨才會漸趨。

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▲今日開始天氣逐漸不穩定。（圖／記者李毓康攝）

周末受到東北季風影響，白天高溫會降到只剩17-19度，低溫也會降到14-16度，中部及花東地區周六的高溫還有24-27度，周日也會降到只剩21-24度，南部受影響最小，周六仍有超過30度以上高溫的機會，周日也還是有27-29度左右。

下周前半期以東北風迎風面的降雨為主，但後半期可能又會有另一波鋒面跟華南雲系影響的機會，中北部下雨的可能性再度提高，甚至有可能延續到清明假期都是會有一波一波降雨的可能性。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急貼出未來五天降雨預測，可見全台都有雨勢，局部地區甚至雨量多到「發紅」，貼文指出，「北部率先轉為陰天偶有雨，周六各地由北向南轉陰雨，周末兩天各地雨勢最明顯，會是時陰時雨、不定時陣雨的狀況，整體來看，中部以北受的影響還是較大。這波春雨會持續到下周二左右」。

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低溫下雨清明連假

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