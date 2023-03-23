　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

巨大雷雨帶逼近！雨彈轟4天全台濕透　冷空氣「參一咖」狂跌14度

▲▼台灣北邊海面有明顯對流雲系發展中。（圖／）

▲台灣北邊海面有明顯對流雲系發展中。（圖／臉書粉專天氣風險）

記者李宜秦／台北報導

明天鋒面通過，各地雲量增加，宜蘭、花蓮局部短暫陣雨，中部以北零星陣雨。周六開始東北季風增強、華南雲雨區東移，降雨更為全面，周日是雨勢最明顯、溫度最低的時間點，屆時全台有雨，北台灣整天只有16度左右，跟今日的30度相比落差頗大。

氣象局預報員趙竑表示，明天微弱鋒面通過，各地雲量增加，宜蘭、花蓮局部短暫陣雨，中部以北零星陣雨，各地高溫較今日略降2、3度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周六東北季風增強、華南雲雨區東移，中部以北、東半部、南部山區都有局部短暫陣雨或雷雨，有機會迎來今年春天第一道春雷。周日到下周一是水氣最多的兩天，全台都有雨，台南以北、東半部、南部山區降雨時間長，雨勢最明顯，南部平地也有局部陣雨。

受東北季風影響，周六以後溫度下降，周日最涼冷，中部以北、宜蘭、花蓮低溫15到18度，其他地區19到20度，冷空氣影響期間，北台灣高溫16、17度，其他地區接近20度，南部局部地區24、25度。

下周二到周四大環境仍有水氣，但降雨明顯趨緩，北部、東半部、中部山區依然有局部短暫雨，其他地區轉為多雲，溫度也逐漸回升。

▲▼台灣北邊海面有明顯對流雲系發展中。（圖／）

▲明日鋒面通過台灣，周末華南雲雨區東移，各地有雨。（圖／氣象局）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／普發6千元　官網登記突破200萬人
他1句話曝「日本棒球為何這麼強」　台灣輸在這點
獨／內湖5百萬搶案偵破　女富商調度資金搭BMW M5被盯上
快訊／內湖搶劫畫面曝！　25秒得手500萬
日本隊歸國！　成田機場塞爆
徐巧芯檢舉蘇巧慧！　狠酸：我不是民進黨不會把你當公主
快訊／萬里海上火燒船！　傷亡不明
曾自爆擁千張鴻海股票　張菲急出清基金債券「慘賠20%」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師急勸：他們有仇必報

全台首創整合放射治療管理系統　花蓮慈院獲SNQ標章認證

男童狂頻流惡臭黃鼻涕　醫從鼻孔挖出「這東西」母超傻眼

周六又要補課！　國小老師崩潰趕課「連假後再上2天又放假」

跟風狒狒熱！IKEA聲明「全台分店動物皆無逃脫」　網笑：來領香蕉

不是人才多！他1句話曝「日本棒球為何這麼強」　台灣輸在這1點

12星座「火星進入巨蟹」！最新運勢一次看　射手忙翻

本土猴痘連爆10起！4月個案會更多　名醫示警「這波累積恐達30例」

巨大雷雨帶逼近！雨彈轟4天全台濕透　冷空氣「參一咖」狂跌14度

BLACKPINK加開安可場？　傳7月再登台「地點2選1」

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師急勸：他們有仇必報

全台首創整合放射治療管理系統　花蓮慈院獲SNQ標章認證

男童狂頻流惡臭黃鼻涕　醫從鼻孔挖出「這東西」母超傻眼

周六又要補課！　國小老師崩潰趕課「連假後再上2天又放假」

跟風狒狒熱！IKEA聲明「全台分店動物皆無逃脫」　網笑：來領香蕉

不是人才多！他1句話曝「日本棒球為何這麼強」　台灣輸在這1點

12星座「火星進入巨蟹」！最新運勢一次看　射手忙翻

本土猴痘連爆10起！4月個案會更多　名醫示警「這波累積恐達30例」

巨大雷雨帶逼近！雨彈轟4天全台濕透　冷空氣「參一咖」狂跌14度

BLACKPINK加開安可場？　傳7月再登台「地點2選1」

台師大「菜鳥教頭」領軍4強出擊　李秉鴻：只來過小巨蛋聽演唱會

8綹頭髮揭開貝多芬死因之謎　酗酒+B型肝炎是主因

費玉清引退3年爆「與好友失聯」　連張菲也封口避談

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

民眾搶登記普發6千元　官網登記突破200萬人

Smart「全新電動休旅」4／17上海車展將亮相　空間更大、更運動化

竹市「數位雙生科普實驗室」將開幕　打造元宇宙教育樂園

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

撿屍學妹拍裸照！他求原諒「找友扮父母」假認錯　瞎招讓他更慘

熊本新航站迎華航與雄獅首架國際航班　IEAT投資考察團成貴客

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

閏二月「3生肖」財運最旺！買彩券也會中大獎

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

飛日本1999元！虎航優惠10:00開賣

今變天！　春雷將響「全台有雨」

北部強風吹倒路樹　氣象局發強風特報

不是東非狒狒！專家判定趴趴走是「豚尾狒狒」　無園所登記飼養

卡車平交道撞機車！騎士遭輾慘死　台鐵中斷1.5小時「17列車延誤」

更多熱門

相關新聞

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

今日各地天氣偏暖可達30度以上，不過明日開始天氣逐漸變化，尤其周末兩天受到東北季風及華南雲雨區東移影響，台南以北、東半部、南部山區都有雨，北台灣降溫明顯，整天溫度不到20度，預計要到下周二天氣才會趨穩回暖。

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

半個台灣都迎雨　周末暴跌12度

半個台灣都迎雨　周末暴跌12度

今起3天熱翻　春雨周五報到「補水到下周」！清明連假天氣出爐

今起3天熱翻　春雨周五報到「補水到下周」！清明連假天氣出爐

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

關鍵字：

低溫下雨

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面