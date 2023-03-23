巨大雷雨帶逼近！雨彈轟4天全台濕透　冷空氣「參一咖」狂跌14度

▲台灣北邊海面有明顯對流雲系發展中。（圖／臉書粉專天氣風險）

記者李宜秦／台北報導

明天鋒面通過，各地雲量增加，宜蘭、花蓮局部短暫陣雨，中部以北零星陣雨。周六開始東北季風增強、華南雲雨區東移，降雨更為全面，周日是雨勢最明顯、溫度最低的時間點，屆時全台有雨，北台灣整天只有16度左右，跟今日的30度相比落差頗大。

氣象局預報員趙竑表示，明天微弱鋒面通過，各地雲量增加，宜蘭、花蓮局部短暫陣雨，中部以北零星陣雨，各地高溫較今日略降2、3度。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周六東北季風增強、華南雲雨區東移，中部以北、東半部、南部山區都有局部短暫陣雨或雷雨，有機會迎來今年春天第一道春雷。周日到下周一是水氣最多的兩天，全台都有雨，台南以北、東半部、南部山區降雨時間長，雨勢最明顯，南部平地也有局部陣雨。

受東北季風影響，周六以後溫度下降，周日最涼冷，中部以北、宜蘭、花蓮低溫15到18度，其他地區19到20度，冷空氣影響期間，北台灣高溫16、17度，其他地區接近20度，南部局部地區24、25度。

下周二到周四大環境仍有水氣，但降雨明顯趨緩，北部、東半部、中部山區依然有局部短暫雨，其他地區轉為多雲，溫度也逐漸回升。

▲明日鋒面通過台灣，周末華南雲雨區東移，各地有雨。（圖／氣象局）