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暴跌10°C！明起4天雨區越來越大　周末雨彈轟炸「全台發綠」

▲未來四天雨區模擬圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲未來四天雨區模擬圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣偏暖可達30度以上，不過明日開始天氣逐漸變化，尤其周末兩天受到東北季風及華南雲雨區東移影響，台南以北、東半部、南部山區都有雨，北台灣降溫明顯，整天溫度不到20度，預計要到下周二天氣才會趨穩回暖。

氣象局預報員劉沛滕表示，今日各地溫度可達30度以上，台南、高雄近山區可能出現35、36度高溫，北部山區、宜蘭、花蓮有午後短暫陣雨。

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明日鋒面略微通過北邊，北部、宜蘭、花蓮有局部降雨，中部零星降雨，不過降雨時間短。周末兩天受到東北季風及華南雲雨區東移影響，降雨最為全面，預計在台南以北、東半部、各地山區都會有雨，尤其北部山區雨勢最明顯。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度方面，明日雲量增多，北部溫度略降。周末兩天東北季風發威，北台灣整天不到20度，天氣濕涼，預計要等到下周二水氣減少、冷空氣減弱，天氣才會趨穩回暖。

另外，今明兩日馬祖可能有雷雨，周末各地都可能有局部短暫陣雨或雷雨，屆時可能出現今年第一道春雷。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，「明天位於鋒面前緣，北部、東部開始有一點下雨機會，周六、日鋒面通過，全台天氣更不穩定，尤其周日是最容易下雨時刻，並有機會伴隨雷雨」。

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