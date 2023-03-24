美軍事基地疑遭伊朗無人機襲擊1死6傷　拜登下令空襲反擊

▲美國國防部發布聲明證實此事。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部23日晚間表示，疑似與伊朗有關的一架無人機攻擊敘利亞東北部一處美國人員所在的設施，造成美國一名承包商遇難，並導致5名美國軍人與另一名美國承包商受傷。作為回應，總統拜登授權空襲反擊。

綜合CNN、路透等報導，敘利亞東北部哈塞克附近一處以美國為首的聯軍基地23日當地下午1時38分遇襲，導致1人死亡、6人受傷，其中2名受傷的美國士兵在現場接受治療，另外3名美國軍人與受傷的美國承包商被送往伊拉克醫療機構。依據情報部門評估，無人機來自伊朗。作為回應，美國23日晚間發動多次空襲行動報復。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美軍空襲目標是與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關聯的組織，「空襲是為了回應今天的襲擊事件，以及近期IRGC關聯組織對敘利亞聯軍的一連串攻擊」。國防部聲明提到，這些精確打擊旨在保護防衛美國人員。

「沒有任何組織攻擊我們的軍隊還不受懲罰」，奧斯汀透露，「拜登總統明確表示，我們將採取一切必要措施保護我們的人民，並將始終在我們選擇的時間與地點進行回應。」

▼國防部已證實此事。（圖／翻攝自美國國防部官網）