機上和乘客吵架還「暴咬警察」 24歲女大鬧機艙被拖走畫面曝光

▲女子大鬧畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝自TikTok／kir.amore）

記者李振慧／綜合報導

美國德州24歲女子西蒙娜(Simone Bryna Kim)搭機時和一名男乘客發生衝突，被機組人員要求離開飛機，然而她卻瘋狂反抗，即使警察抵達現場，她還暴怒攻擊警察甚至咬人，誇張行為全被其他乘客用手機拍下，在網路上瘋傳。

來自德州基林市(Killeen)的西蒙娜，21日下午在邁阿密國際機場計畫搭乘邊疆航空(Frontier Airlines)2426班機前往費城時，在飛機起飛前與機上一名男乘客引發肢體衝突。

'I’ll beat you the f**k up!' Frontier Airlines passenger thrown off flight for fantastic brawl https://t.co/75m10HxuMA #Simone Bryna Kim #Frontier Airlines #flying etiquette pic.twitter.com/gzOsA4ug3w — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) March 23, 2023

影片中可看到，西蒙娜在機上對著一名男子大吼大叫，還威脅要狠狠揍扁對方，結果被空服人員要求離開，然而她卻拒絕，隨後員警趕到現場，要將她強行帶下飛機，然而她卻用指甲抓傷員警，並且咬人和踹人。

西蒙娜最後是在4名警察的行動下，才終於被強行帶下機，被控2項毆打警察重罪、1項以暴力抵抗警察重罪，還有3項攻擊警察輕罪，與1項非法入侵的輕罪，目前已經保釋。拍攝影片的乘客透露，西蒙娜與同行的朋友疑似喝醉，她是為幫朋友出頭才會導致事件。