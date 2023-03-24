中國研究：若北韓發射洲際飛彈　「33分鐘內」打到美國中部

▲北韓試射洲際彈道飛彈「火星-15」，最後墜至日本北海道專屬經濟海域。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

北京電子系統工程研究所（Beijing Institute of Electronic System Engineering）進行模擬後發現，若北韓發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）且未被攔截，可以在1997秒也就是33分鐘內攻擊美國中部，但美國飛彈防禦能力也將在未來幾年顯著提高。這篇研究被發表在中國期刊《現代防禦技術》。

研究團隊假設，北韓從中部平安南道順天市發射2017年曾試射的火星-15彈道飛彈，可能目標則是美國中部密蘇里州的哥倫比亞市。約20秒後，美國飛彈防禦系統收到警報，第一批攔截飛彈11分鐘內從阿拉斯加格里利堡（Fort Greely）軍事基地起飛，若攔截失敗，第二批攔截飛彈將從加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）起飛。

研究作者之一的Tang Yuyan表示，火星-15彈道飛彈能夠攜帶核武，有效射程達1.3萬公里，「足以打擊整個美國本土」。他和同事指出，儘管美軍核防禦網路具有令人驚艷的強大威力，識別及防禦攻擊的「殺傷鍊系統」卻有潛在弱點，可能被對手利用。

伊利諾大學物理學教授蘭姆（Frederick Lamb）也向CNN表示，「如果北韓向美國發射一枚裝有核武的洲際彈道飛彈，我們無法確定我們的飛彈防禦系統能夠阻止它。」