金正恩的祕密武器！北韓研發「無人攻擊潛艇」　可攜核彈引爆南韓

▲金正恩親自視察指導水中引爆實驗，其後方為北韓新研發的「核子無人攻擊潛艇」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

為了因應美國、南韓連日實施大規模軍演，北韓（朝鮮）頻繁發射各種導彈，針對各種攜載核彈頭攻擊的手段進行測試。在最高領導人金正恩的視察下，北韓軍方公佈一款新研發的核動力無人潛艇，將之命名為「海嘯」，並在咸鏡南道海域進行測試，據稱可以潛入敵方港口引爆核彈，毀滅敵方軍艦和作戰港口。

根據北韓官媒《朝中社》今（24）日報導，北韓朝鮮勞動黨中央軍事委員會從21至23日針對新型核動力無人攻擊潛艇進行測試，該艘潛艇21日在咸鏡南道利原郡投入作戰訓練，並在朝鮮東海（日本海）上設定的橢圓與8字型航線上，潛入海底80至150公尺深處，航行將近59個小時12分鐘，並於23日抵達被假定為敵方軍港的洪原灣（咸鏡南道洪原郡海域），在海底引爆實驗用彈頭。

▲▼北韓21至23日在咸鏡南道海域實施「核子無人攻擊潛艇」水中引爆試驗，金正恩親自視察指導。（圖／達志影像／美聯社）

北韓軍方從11年前就已針對「水中核武器」著手進行研發，此次首度對外公布並進行水中引爆實驗，宣示研發進入最終階段，此後北韓將能在陸地、空中和海底以核武威脅南韓，同時滲透南韓的導彈攔截系統。

《朝中社》將新型核動力無人攻擊潛艇稱為「秘密兵器」，並表示朝鮮勞動黨第8次全代會上已將該潛艇命名為核子無人攻擊潛艇「海嘯」（해일，韓文漢字為海溢，海嘯之意），而該潛艇過去2年以來已實施過高達50餘次的最終階段實驗。

報導指出，新型核動力無人攻擊潛艇具有高度隱蔽性，能夠潛入作戰海域，並在海底引爆核彈頭，引起超強威力的放射性海嘯，徹底殲滅敵方的軍艦以及主要作戰軍港，且該潛艇能投放至任何一處的海岸、港口，或是任何一艘海上的船隻進行作戰。

▲▼北韓21至23日在咸鏡南道海域測試新型核動力無人攻擊潛艇，假定攻擊南韓海域或軍港，在海底引爆實驗用彈頭。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，此次實驗皆達到北韓軍方所設定的各項數據與目標，就連親自前往視察的金正恩也感到非常滿意，表示必須透過強化戰爭遏制力，來讓美帝（美國）、傀儡（指南韓）對他們強化軍事同盟、擴大實施軍演的決定感到失望；同時他在談話中強烈警告，呼籲美國與南韓停止實施聯合軍演。

另外，北韓也同時於22日在咸鏡南道咸興市興南地區模擬「空中引爆」戰略巡弋飛彈，相關部隊在該處發射2枚火星-1型、2枚火星-2型等戰略巡弋飛彈，飛彈攜載模擬核彈頭，在朝鮮東海（日本海）上沿著當局設定的1500公里、1800公里射程的橢圓與8字型軌道，飛行7557至7567秒、9118至9129秒後精準打擊戰略目標，平均每枚飛彈在高空600公尺處引爆。

南韓《韓聯社》指出，先前南韓聯合參謀本部曾指出，軍方偵測到北韓於22日上午10時15分從咸鏡南道咸興朝東海（日本海）發射戰略巡弋飛彈，南韓國防部長李鐘燮更在國會指出，北韓發射4枚巡弋飛彈。

▲北韓22日在咸鏡南道「空中引爆」攜載模擬核彈頭的巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，北韓所研發的新型「核子無人攻擊潛艇」，恐怕可以導致南韓應對北韓核武導彈威脅時的韓國型3軸「殺傷鍊」（Kill Chain）系統失靈。

韓國國防保安論壇事務局長申宗佑（신종우，音譯）指出，該款新型核子無人潛艇的代表性作戰目標恐怕是敵方的海岸軍事設施，甚至有可能劍指航母，此舉被視為是抗議美軍將航母調遣至韓半島（朝鮮半島）。

另外，北韓所研發的核子無人攻擊潛艇在功能上與俄羅斯先前公開的核動力無人水下載具「海神」（Poseidon，又譯波賽頓）類似，不僅可對敵方航母造成威脅性的打擊，甚至能夠攜載核彈頭，在敵方海域引起放射性海嘯。