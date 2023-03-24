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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南議員帶小孩進議會遭嘲諷　江啟臣嘆：年輕人如何敢婚、敢生？

▲▼立委江啟臣主持啟思民本基金會「1月分民本調查－民本信心指數記者會。（圖／記者屠惠剛攝） 

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台南市議員李中岑23日在臉書發文提到，自己帶著女兒進議會工作，雖然女兒很乖沒有吵鬧，仍遭到民進黨議員的言語諷刺，讓她大嘆這種歧視女性且對職業媽媽不友善的事，竟然會發生。對此，國民黨立委江啟臣24日就在臉書發文力挺職業媽媽，大批這樣的執政黨如何讓年輕人敢婚、敢生？

李中岑表示，自己每天在外忙於工作，無法陪伴女兒，因此23日帶著女兒一起前往議會，讓小孩能了解到媽媽在忙什麼、知道媽媽工作的辛苦，她提到，這類的事情在民主社會的國外是一件很被接受跟尊重的事，但在我們民主聖地台南卻要被受污辱跟諷刺。她指出，因議會本身並沒有完備的育嬰措施，她只好帶著女兒一起進入議事廳，而女兒很乖也沒吵鬧並沒有影響到議事進行，但最讓人想不到的是，有兩位民進黨的議員竟然質問她「為何帶著小孩進入議事廳？」並用言語來諷刺她。

對此，江啟臣24日也在臉書發文聲援李中岑，表示自己在臉書看到李中岑帶著3歲的女兒上班，在台南市議會被民進黨籍的議員們用歧視、嘲諷的字眼公然調侃，讓人相當不捨，「我要強力譴責歧視職業婦女的不當言行，要求不尊重女性不當發言的相關人士向中岑公開道歉！」

江啟臣提到，其實國外女性政治人物帶著孩子出席議會時有所聞，不只有媽媽會帶小孩上班、今年初在美國還成立「奶爸連線」，紐西蘭甚至有議長奶爸在主席台上一邊用奶瓶餵奶。他批評，反觀台灣號稱民主進步的執政黨議員，卻做出如此民主倒退的言行，2016年時的總統蔡英文甚至曾公開呼籲「國會要起帶頭作用，讓台灣的職場環境都能對友善育兒更進一步，要成為人民的國會」他質疑，「如今即將要卸任的蔡總統您怎麼看？是否應該站出來為女性發聲？我也要請教民進黨賴清德主席，貴黨臺南市議員歧視女性的言論是否應該公開道歉？」

「性別平權不是口號，友善育兒必須落實」，江啟臣大嘆，這樣的執政黨如何讓年輕人敢婚、敢生？「我想平權教育、民主素養應該從民進黨內部開始！」他最後喊話，讓我們一起為李中岑打氣！在兒童節前夕，他也要感謝為了孩子幸福而奮鬥的爸爸媽媽們，不只有甜蜜的負荷，還要承擔工作壓力，大家都辛苦了，為了下一代的幸福，我們作伙打拚！

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